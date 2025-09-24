SEGURANÇA

Facção que usa empresas de fachada e contas bancárias de laranjas é alvo de operação na Bahia

Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná também são alvo de mandados de prisão

Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 07:37

Facção virou alvo de mandados na Operação Anátema Crédito: Polícia Civil

Uma facção criminosa virou alvo de operação na Bahia na madrugada desta quarta-feira (24). De acordo com investigações da polícia desde 2023, o grupo tem um esquema estruturado de movimentação financeira ilícita, utilizando empresas de fachada e contas bancárias de terceiros para ocultar recursos provenientes do tráfico de entorpecentes.

Além da estrutura criminosa, a investigação identificou conexões interestaduais e internacionais, evidenciando a amplitude da atuação do grupo e, por isso, a ação ocorreu também nos estados de Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. Ao todo, mais de 170 policiais civis cumprem mandados judiciais nos quatro estados.

Até o momento, armas e drogas foram apreendidas, mas o material ainda não foi detalhado. A Operação Anátema foi deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco). O grupo alvo é investigado pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Participam da ação, por meio dos Departamentos Especializados de Investigações Criminais (Deic), de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), de Inteligência Policial (Dip), de Polícia Metropolitana (Depom), de Polícia do Interior (Depin), e das Coordenações de Polícia Interestadual (Polinter) e de Operações de Polícia Judiciária (COPJ).