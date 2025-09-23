Presidente de escola de samba é alvo de operação contra tráfico e PCC

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 09:58
Alexandre Constantino Furtado, vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo e presidente da escola de samba Império da Casa Verde, virou alvo de uma operação na manhã desta terça-feira (23). De acordo com a Polícia Federal (PF), o suspeito, que é conhecido como Teta, estaria ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
A operação, que cumpre 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão, foi deflagrada a partir de investigações contra o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Entre os alvos, Teta seria o principal. Essa não é a primeira vez que ele é alvo da polícia sob acusação de envolvimento com o tráfico de drogas.
Alexandre Constantino Furtado, o Teta
No ano de 2006, Teta foi preso durante uma investigação que apurava a possibilidade da Império da Casa Verde receber dinheiro do PCC. O esquema foi descoberto através de grampos telefônicos que flagraram o repasse de valores entre o tesoureiro do PCC, Sidney Rogério de Moraes, e a escola.
Os mandados dessa operação, no entanto, foram expedidos pela 4ª Vara Federal de Belém, nos estados de São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. O Pará é o ponto de partida da operação, já que foi lá que foi apreendida uma carga com 458kg de cocaína que seria levada para a Holanda.
A apreensão aconteceu em fevereiro de 2021. Nesta terça-feira, a maior parte dos mandados é cumprida em São Paulo, base da organização criminosa. Ao todo, dos 11 mandados em curso na capital paulista, dois são na sede da Império da Casa Verde.
Ao longo de quatro anos de investigação, a polícia descobriu detalhes da logística do PCC para enviar drogas para a Europa, bem como os responsáveis pelo crime. O lucro tirado da atividade era lavado através de empresas laranjas e investimentos no mercado de restaurantes e serviços.