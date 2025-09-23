CRIME

Presidente de escola de samba é alvo de operação contra tráfico e PCC

Ação cumpre mandado 22 mandados de prisão preventiva nesta terça-feira (23)

Wendel de Novais

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 09:58

Alexandre Constantino Furtado, o Teta Crédito: Reprodução

Alexandre Constantino Furtado, vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo e presidente da escola de samba Império da Casa Verde, virou alvo de uma operação na manhã desta terça-feira (23). De acordo com a Polícia Federal (PF), o suspeito, que é conhecido como Teta, estaria ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

A operação, que cumpre 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão, foi deflagrada a partir de investigações contra o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Entre os alvos, Teta seria o principal. Essa não é a primeira vez que ele é alvo da polícia sob acusação de envolvimento com o tráfico de drogas.

Alexandre Constantino Furtado, o Teta 1 de 5

No ano de 2006, Teta foi preso durante uma investigação que apurava a possibilidade da Império da Casa Verde receber dinheiro do PCC. O esquema foi descoberto através de grampos telefônicos que flagraram o repasse de valores entre o tesoureiro do PCC, Sidney Rogério de Moraes, e a escola.

Os mandados dessa operação, no entanto, foram expedidos pela 4ª Vara Federal de Belém, nos estados de São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. O Pará é o ponto de partida da operação, já que foi lá que foi apreendida uma carga com 458kg de cocaína que seria levada para a Holanda.

A apreensão aconteceu em fevereiro de 2021. Nesta terça-feira, a maior parte dos mandados é cumprida em São Paulo, base da organização criminosa. Ao todo, dos 11 mandados em curso na capital paulista, dois são na sede da Império da Casa Verde.