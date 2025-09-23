Acesse sua conta
EUA estuda tirar visto do comandante do Exército, general Tomás

O governo dos Estados Unidos (EUA) estuda revogar o visto do general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante do Exército Brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 09:07

Comandante Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva pode ter visto cassado
Comandante Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva pode ter visto cassado Crédito: Gui Primola/ Metrópoles

Os Estados Unidos (EUA) estudam revogar o visto de Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante do Exército Brasileiro. A medida passou a ser discutida porque, na visão do governo de Donald Trump, o general teria sido indicado ao posto por Alexandre de Moraes e garantiria respaldo da cúpula militar a decisões do ministro no STF.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos mapeou um histórico de reuniões de Alexandre de Moraes com o general Tomás. A tese levantada pela Casa Branca é que determinações do magistrado, inclusive alvejando militares, foram definidas após alinhamento prévio com o comandante do Exército Brasileiro.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ministro Alexandre Padilha ironiza possível veto de visto para os EUA: 'Tô nem aí'

Governo Trump manda cancelar visto de médico brasileiro que celebrou morte de Charlie Kirk

Nova regra para tirar visto dos Estados Unidos passa a valer nesta terça (2)

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

