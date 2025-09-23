SANÇõES

EUA estuda tirar visto do comandante do Exército, general Tomás

O governo dos Estados Unidos (EUA) estuda revogar o visto do general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante do Exército Brasileiro

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 09:07

Comandante Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva pode ter visto cassado Crédito: Gui Primola/ Metrópoles

Os Estados Unidos (EUA) estudam revogar o visto de Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante do Exército Brasileiro. A medida passou a ser discutida porque, na visão do governo de Donald Trump, o general teria sido indicado ao posto por Alexandre de Moraes e garantiria respaldo da cúpula militar a decisões do ministro no STF.