BARRADO?

Ministro Alexandre Padilha ironiza possível veto de visto para os EUA: 'Tô nem aí'

Há expectativa de que ele faça parte da comitiva brasileira na abertura da Assembleia-Geral da ONU, semana que vem

Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 08:02

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Diante da chance de não obter autorização para entrar nos Estados Unidos e integrar a comitiva brasileira na abertura da Assembleia-Geral da ONU, no próximo dia 23, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse ontem não se preocupar com o tema. "Esse negócio do visto é igual aquela música, 'Tô nem aí', sabe? Vocês estão mais preocupados com o visto do que eu. Tô nem aí. Eu acho que só fica preocupado quem quer ir para os Estados Unidos. Eu não quero ir para os Estados Unidos", afirmou durante coletiva em que anunciou o cronograma do novo Cartão Nacional de Saúde do SUS, que terá como base o CPF do usuário.

Padilha reforçou que não pretende se abalar com o assunto. "Só fica preocupado com visto quem quer sair do Brasil ou quem quer ir para lá pra fazer lobby de traição da pátria, como alguns tão fazendo. Não é o meu interesse. Então, tô nem aí com relação a isso", disse, em referência ao deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está desde o início do ano nos EUA em articulações políticas junto ao governo de Donald Trump.

Segundo o ministro, houve convites para que ele participasse da reunião mundial de ministros da saúde, na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, além de um encontro da Organização Pan-Americana da Saúde, em Washington. O governo norte-americano teria vetado o visto da esposa e da filha dele, de 10 anos, como retaliação ao programa Mais Médicos, acusado pela gestão Trump de "enriquecer" Cuba.

Padilha, no entanto, também apresentou outra razão para talvez não integrar a delegação oficial. "Não decidi ainda se vou estar ou não (nos eventos em Nova York e em Washington) porque minha dedicação é acompanhar a votação no Congresso da medida provisória do Agora Tem Especialista", declarou.

Lewandowski recebeu visto

Enquanto isso, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, recebeu ontem a confirmação de que o visto diplomático dele foi concedido pelo Departamento de Estado norte-americano, segundo informou o Itamaraty. Até o início da semana, o nome dele ainda estava entre as pendências.