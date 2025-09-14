EUA

Governo Trump manda cancelar visto de médico brasileiro que celebrou morte de Charlie Kirk

Campanha nas redes sociais tem denunciado e tentado demitir pessoas que estão debochando ou elogiando atentado que matou ativista de direita

Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 11:47

El quitavisas, ou o Tira-Vistos, em tradução livre Crédito: Divulgação

O vice-secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau, decidiu agir contra estrangeiros que comemoraram nas redes sociais o assassinato do ativista de direita Charlie Kirk, morto com um tiro no pescoço na semana passada. Entre os casos denunciados, está o de um neurocirurgião brasileiro.

O médico pernambucano fez um comentário no Instagram sobre Kirk: "Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical", escreveu, enaltecendo o atirador. Landau classificou a publicação como "a mais assustadora de todo o conteúdo depravado que ele já viu". Em seguida, acrescentou: "Este é um profissional autorizado, que fez o juramento de Hipócrates? (...) Eu pessoalmente orientei o chefe de Assuntos Consulares para que o visto dele seja revogado, se ele o tiver, e para impor um alerta para que ele nunca receba um".

O vice-secretário ainda falou mais do tema ao responder brasileiros no X, antigo Twitter. "Que diabos está acontecendo no Brasil? Ainda não consigo acreditar que um neurocirurgião esteja fazendo comentários públicos como esse", criticou.

O diplomata tem respondido aos posts denunciados com uma imagem que diz "El Quitavisas" ("O Tira-Vistos", em espanhol). Landau defende que identificar os estrangeiros e alertar as autoridades consulares é uma forma de "proteger o povo norte-americano", impedindo que eles tenham entrada autorizada nos EUA.

Of all the depraved online content I’ve seen, this one may be the most chilling. This is a NEUROSURGEON from Brazil. He not only commends Charlie Kirk’s assassin for his “impeccable aim,” but then with surgical precision specifies “cervical spine.” This is a licensed professional… pic.twitter.com/eOUPn4Eego — Christopher Landau (@DeputySecState) September 13, 2025

No Brasil, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) também lançou ofensiva contra quem celebrou a morte de Kirk. Ele tem marcado Landau em publicações consideradas ofensivas, além de buscar os locais de trabalho dos autores para pressionar por demissões. Ferreira comemorou a decisão da clínica Recife Day Clinic que resolveu "banir definitivamente" o médico pernambucano citado por Landau.