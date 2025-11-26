Acesse sua conta
Dois guardas nacionais ficam feridos após tiroteio perto da Casa Branca

Vítimas são integrantes da Guarda Nacional dos Estados Unidos

  Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 17:12

Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos
Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos

Um tiroteio perto da Casa Branca, em Washington D.C., capital do Estados Unidos, deixou pelo menos duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (26). A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, confirmou que as vítimas são soldados da Guarda Nacional em uma publicação no X.

 Ainda não há informações sobre as circunstâncias do tiroteio. O presidente Donald Trump não está no local. Uma repórter da CNN informou que está trancada na sala de imprensa da Casa Branca.

Trump afirmou em sua rede social que o atirador responsável pelo ataque e os dois soldados baleados estão gravemente feridos. Eles foram levados para hospitais separados. 

