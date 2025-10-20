PRA QUEM PODE

Trump começa a construir salão de baile de US$ 200 milhões na Casa Branca

"Ficará mais bonita do que nunca quando estiver concluída", anunciou o presidente em rede social.

Flavia Azevedo

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 22:07

Donald Trump Crédito: Reprodução

O presidente Donald Trump anunciou na rede Truth Social o início da obra, com a demolição da Ala Leste da Casa Branca, que abrigará o novo salão de baile. “Estou honrado em ser o primeiro presidente a finalmente colocar esse projeto tão necessário em andamento — sem custo algum para o contribuinte americano! Completamente separada da Casa Branca, a Ala Leste está sendo totalmente modernizada e ficará mais bonita do que nunca quando estiver concluída”, escreveu Trump.

A obra terá custo de US$ 200 milhões — mais de R$ 1,1 bilhão —, bancada pelo presidente e doadores, segundo a Casa Branca. O novo salão terá cerca de 8.400 metros quadrados e capacidade para 650 pessoas sentadas, ampliando em relação às 200 atuais do Salão Leste, usado hoje para eventos. O anúncio foi detalhado pela secretária de imprensa Karoline Leavitt em julho, com imagens do projeto apresentadas pelo escritório de arquitetura contratado.