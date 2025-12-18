EUA

Mulher desaparecida desde os 3 anos é achada viva mais de 40 anos depois

Caso de sequestro parental que mobilizou o FBI desde os anos 1980 teve reviravolta em 2025

Carol Neves

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 09:09

Michelle Newton Crédito: Reproduçaõ

Mais de quatro décadas depois de ter sido dada como desaparecida, Michelle Newton voltou a ter contato com a família após uma reviravolta inesperada no caso que marcou sua infância. A retomada das investigações aconteceu em 2025, quando uma denúncia anônima levou autoridades da Flórida até sua mãe, Debra Newton, então com 66 anos, vivendo sob o nome de Sharon no condado de Marion (EUA).

Debra foi presa enquanto passeava com o cachorro. Imagens da câmera corporal do policial que realizou a abordagem mostram a mulher chamando o atual marido e afirmando não ter feito nada. Ela era procurada desde os anos 1980 por interferência de custódia e chegou a figurar entre as oito pessoas mais procuradas pelo FBI por sequestro parental.

Apesar da prisão, Michelle ainda era considerada desaparecida. A situação mudou quando ela própria descobriu a verdade sobre sua identidade e decidiu procurar o xerife local. Segundo os oficiais, em entrevista ao veículo “Fox35”, Michelle afirmou que nunca se entendeu como vítima de um sequestro.

O desaparecimento remonta a 2 de abril de 1983. Na ocasião, Debra avisou parentes que deixaria Louisville, no Kentucky, após conseguir uma oportunidade de trabalho, levando a filha com ela. Com o passar do tempo e sem notícias, as duas passaram a ser oficialmente consideradas desaparecidas, dando início a buscas que se estenderam por anos.

Com poucas pistas, o caso acabou sendo arquivado em 2000. Em 2005, o nome de Michelle foi retirado da lista de crianças desaparecidas. A família ainda tentou reabrir as investigações em 2016, mas sem sucesso.