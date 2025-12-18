Acesse sua conta
Mulher desaparecida desde os 3 anos é achada viva mais de 40 anos depois

Caso de sequestro parental que mobilizou o FBI desde os anos 1980 teve reviravolta em 2025

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 09:09

Michelle Newton
Michelle Newton Crédito: Reproduçaõ

Mais de quatro décadas depois de ter sido dada como desaparecida, Michelle Newton voltou a ter contato com a família após uma reviravolta inesperada no caso que marcou sua infância. A retomada das investigações aconteceu em 2025, quando uma denúncia anônima levou autoridades da Flórida até sua mãe, Debra Newton, então com 66 anos, vivendo sob o nome de Sharon no condado de Marion (EUA).

Debra foi presa enquanto passeava com o cachorro. Imagens da câmera corporal do policial que realizou a abordagem mostram a mulher chamando o atual marido e afirmando não ter feito nada. Ela era procurada desde os anos 1980 por interferência de custódia e chegou a figurar entre as oito pessoas mais procuradas pelo FBI por sequestro parental.

Michelle desapareceu aos 3 anos

Michelle Newton com 3 anos por Reprodução
Joseph Newton e a filha Michelle Newton por Reprodução
Michelle Newton por Reprodução
Debra Newton por Reprodução
Michelle Newton por Reproduçaõ
1 de 5
Michelle Newton com 3 anos por Reprodução

Apesar da prisão, Michelle ainda era considerada desaparecida. A situação mudou quando ela própria descobriu a verdade sobre sua identidade e decidiu procurar o xerife local. Segundo os oficiais, em entrevista ao veículo “Fox35”, Michelle afirmou que nunca se entendeu como vítima de um sequestro.

O desaparecimento remonta a 2 de abril de 1983. Na ocasião, Debra avisou parentes que deixaria Louisville, no Kentucky, após conseguir uma oportunidade de trabalho, levando a filha com ela. Com o passar do tempo e sem notícias, as duas passaram a ser oficialmente consideradas desaparecidas, dando início a buscas que se estenderam por anos.

Com poucas pistas, o caso acabou sendo arquivado em 2000. Em 2005, o nome de Michelle foi retirado da lista de crianças desaparecidas. A família ainda tentou reabrir as investigações em 2016, mas sem sucesso.

Após a confirmação da identidade, Michelle já se reencontrou com parentes. Em entrevista ao “WLKY”, o pai dela, Joseph Newton, falou sobre o momento do reencontro: “Eu não consigo explicar o momento em que entrei e coloquei meus braços em volta da minha filha”.

Tags:

Desaparecidos

