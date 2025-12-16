DISPUTA NA AMÉRICA

Trump diz que Venezuela está 'completamente cercada' e chama governo Maduro de terrorista

Presidente dos Estados Unidos fez ameaças em publicação na sua rede social

Monique Lobo

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 21:41

Nicolás Maduro e Donald Trump Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil e TheWhiteHouse/Fotos Públicas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite desta terça-feira (16), que a Venezuela está "completamente cercada". Em uma publicação na sua rede social, a Truth Social, Trump disse que o cerco ao país latino-americano é feito pela "maior armada já reunida na história da América do Sul".

"Ela só tende a crescer, e o choque para eles será algo sem precedentes — até que devolvam aos Estados Unidos da América todo o petróleo, terras e outros bens que nos roubaram", acrescentou o republicano.

Além disso, o presidente americano também informou que ordenou um "bloqueio total e completo de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela". Segundo Trump, o governo de Nicolás Maduro foi designado como "organização terrorista estrangeira".