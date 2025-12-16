Trump diz que Venezuela está 'completamente cercada' e chama governo Maduro de terrorista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 21:41
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite desta terça-feira (16), que a Venezuela está "completamente cercada". Em uma publicação na sua rede social, a Truth Social, Trump disse que o cerco ao país latino-americano é feito pela "maior armada já reunida na história da América do Sul".
"Ela só tende a crescer, e o choque para eles será algo sem precedentes — até que devolvam aos Estados Unidos da América todo o petróleo, terras e outros bens que nos roubaram", acrescentou o republicano.
Além disso, o presidente americano também informou que ordenou um "bloqueio total e completo de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela". Segundo Trump, o governo de Nicolás Maduro foi designado como "organização terrorista estrangeira".
Outra ação do governo americano destacada por Donald Trump foi a deportação de imigrantes venezuelanos. "Os imigrantes ilegais e criminosos que o regime de Maduro enviou para os Estados Unidos durante o fraco e inepto governo Biden estão sendo devolvidos à Venezuela em ritmo acelerado. Os Estados Unidos não permitirão que criminosos, terroristas ou outros países roubem, ameacem ou prejudiquem nossa nação e, da mesma forma, não permitirão que um regime hostil se apodere de nosso petróleo, terras ou quaisquer outros bens, os quais devem ser devolvidos aos Estados Unidos imediatamente".