Brasileiro morre em acidente de quadriciclo durante viagem de aniversário no Caribe

Jovem comemorava os 26 anos quando perdeu o controle do veículo; amiga ficou ferida e segue internada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 09:34

Sávio Emanuel Arruda Duarte Trajano da Silva
Sávio Emanuel Arruda Duarte Trajano da Silva Crédito: Reprodução

Um passeio turístico em Curaçao terminou em tragédia para o brasileiro Sávio Emanuel Arruda Duarte Trajano da Silva, de 26 anos. Natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ele morreu após um acidente de quadriciclo ocorrido na tarde do último sábado (13), na ilha caribenha. A informação é do portal G1.

De acordo com informações repassadas pela família, Sávio conduzia o quadriciclo durante o passeio quando passou por um buraco, perdeu o controle da direção e bateu contra um muro. Ele estava acompanhado de uma amiga, que também participava da atividade.

Sávio morreu em acidente

Sávio era potiguar e morava no Chile por Reprodução
Brasileiro gostava de viajar por Reprodução
Sávio Emanuel Arruda Duarte Trajano da Silva por Reprodução
1 de 3
Sávio era potiguar e morava no Chile por Reprodução

Após a colisão, o jovem chegou a ser socorrido e levado a um hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A amiga que estava com ele permanece internada, em estado estável, consciente e em recuperação.

Sávio havia viajado a Curaçao para celebrar o próprio aniversário, comemorado em 22 de dezembro. Ele e a amiga chegaram ao destino na sexta-feira (12), depois de passarem por outras praias do Caribe.

Morando no Chile havia cerca de oito anos, Sávio trabalhava como guia turístico. A família informou que está arcando com o translado do corpo para o Brasil e ressaltou que não há nenhuma campanha de arrecadação em andamento.

A irmã dele, Isadora Silva, relatou como a família recebeu a notícia da morte. “Ficamos sabendo pela agência de viagem na qual ele comprou a viagem. Não sabemos ainda o dia exato que o corpo vai chegar, está nos trâmites burocráticos, tem uma pessoa de apoio da agência de viagem resolvendo esses trâmites”, disse.

