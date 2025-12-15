Acesse sua conta
Filho de diretor de Hollywood é preso por matar o pai e a mãe dentro de casa

Rob e Michelle Reiner foram encontrados mortos na mansão da família

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 12:51

Rob Reiner e Nick Reiner
Rob Reiner e Nick Reiner Crédito: Reprodução

O filho do diretor Rob Reiner e da atriz e fotógrafa Michelle Singer Reiner, Nick Reiner, de 32 anos, foi preso nesta segunda-feira (15) pelo Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD). Ele é apontado como o principal suspeito do duplo homicídio de seus pais, encontrados mortos no domingo na mansão da família, no bairro de Brentwood. A detenção ocorreu após horas de buscas e diligências, representando o primeiro avanço concreto no caso, embora a polícia ainda não tenha divulgado a motivação nem apresentado formalmente as acusações. A informação foi divulgada pelo TMZ.

Rob, de 78 anos, e Michelle, de 68, foram encontrados com ferimentos provocados por arma branca -  o casal teve as gargantas cortadas após uma discussão familiar que terminou de maneira brutal. Bombeiros e policiais foram acionados por volta das 15h30 (horário local), mas o casal já estava sem vida quando as equipes chegaram. Uma das filhas do casal teria relatado à polícia que um membro da própria família seria o responsável, alertando que a pessoa “deve ser considerada suspeita” e que é “perigosa”. A Divisão de Roubos e Homicídios do LAPD abriu investigação e tenta reconstituir os últimos passos da família.

Veja cinco filmes famosos de Rob Reiner

Harry e Sally: Feitos um para o Outro (1989) por Divulgação
Conta Comigo (1986) por Divulgação
Questão de Questão de Honra, 1992Honra, 1992 por Divulgação
Louca Obsessão ( 1990) por Divulgação
Isto é Spinal Tap ( 1984) por Divulgação
1 de 5
Harry e Sally: Feitos um para o Outro (1989) por Divulgação

A trajetória de Nick Reiner já despertava atenção pública. Filho do cineasta responsável por clássicos como "Harry e Sally: Feitos um para o Outro", "Conta Comigo" e "Questão de Honra", ele enfrentou problemas com dependência química desde a adolescência. Aos 15 anos, foi internado pela primeira vez, dando início a 17 passagens por clínicas até 2016, quando, aos 22, contou à revista People sobre seu histórico de vícios e recaídas.

Em 2015, pai e filho colaboraram no filme "Being Charlie", dirigido por Rob e coescrito por Nick, que dramatiza a juventude conturbada do jovem e suas reabilitações. O personagem inspirado em Nick foi interpretado por Nick Robinson, e a obra foi vista como uma tentativa pública de reconstrução da relação familiar.

Rob e Michelle viviam juntos desde 1989 no oeste de Los Angeles, em uma residência conhecida por receber amigos, artistas e parceiros de trabalho de Rob Reiner. Agora, a casa se tornou palco de um dos crimes mais comentados recentemente na indústria do entretenimento.

rob Reiner

