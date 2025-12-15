Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem era Rob Reiner cineasta encontrado morto em casa com a esposa em Los Angeles

Ícone de Hollywood dirigiu clássicos do cinema e conquistou fãs como ator e diretor

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 07:51

Pai e filho no centro de uma tragédia que abalou Hollywood
Pai e filho no centro de uma tragédia que abalou Hollywood Crédito: Reprodução

Rob Reiner, um dos nomes mais marcantes de Hollywood, foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles junto com a esposa, Michele Singer Reiner, neste domingo 14 de dezembro em um caso que as autoridades tratam como homicídio. Ele tinha 78 anos e construiu uma carreira que atravessou gerações no cinema e na televisão americana.

Reiner nasceu em 6 de março de 1947 no Bronx, em Nova York, em uma família já ligada ao entretenimento. Filho do comediante e cineasta Carl Reiner e da atriz Estelle Reiner, ele ganhou destaque ainda jovem, primeiro como ator e depois como diretor.

Veja cinco filmes famosos de Rob Reiner

Harry e Sally: Feitos um para o Outro (1989) por Divulgação
Conta Comigo (1986) por Divulgação
Questão de Questão de Honra, 1992Honra, 1992 por Divulgação
Louca Obsessão ( 1990) por Divulgação
Isto é Spinal Tap ( 1984) por Divulgação
1 de 5
Harry e Sally: Feitos um para o Outro (1989) por Divulgação

Começou na televisão e ficou nacionalmente conhecido pelo papel de Mike “Meathead” Stivic na sitcom All in the Family, série marcante da década de 1970 que abordou temas sociais com humor e crítica. A atuação lhe rendeu dois prêmios Emmy.

Mas foi atrás das câmeras que Reiner se consagrou de vez. Ele dirigiu sucessos que marcaram o público nos anos 1980 e 1990, como This Is Spinal Tap, Stand by Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally e A Few Good Men, filme indicado ao Oscar de Melhor Filme.

Além do trabalho artístico, ele teve papel ativo como produtor e ativista político. Foi cofundador da Castle Rock Entertainment e envolveu-se em campanhas sociais ao longo da vida.

A morte de Reiner e de Michele repercutiu em Hollywood e entre fãs de cinema, que destacaram sua contribuição para a cultura pop e o legado duradouro de suas obras.

Leia mais

Imagem - Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Imagem - A Fazenda coloca Dudu, Fabiano, Mesquita, Kathy e Walério na roça especial; vote em quem deve ficar

A Fazenda coloca Dudu, Fabiano, Mesquita, Kathy e Walério na roça especial; vote em quem deve ficar

Imagem - Relembre ex-participantes do Big Brother Brasil que já morreram

Relembre ex-participantes do Big Brother Brasil que já morreram

Tags:

rob Reiner

Mais recentes

Imagem - O universo já falou: saiba qual o dia da sorte da semana (entre 15 e 21 de dezembro) para cada signo

O universo já falou: saiba qual o dia da sorte da semana (entre 15 e 21 de dezembro) para cada signo
Imagem - Quem é Nick Reiner filho de Rob Reiner e principal suspeito no caso do duplo homicídio

Quem é Nick Reiner filho de Rob Reiner e principal suspeito no caso do duplo homicídio
Imagem - Essa é a idade em que você deve parar de beber álcool, segundo neurologistas

Essa é a idade em que você deve parar de beber álcool, segundo neurologistas

MAIS LIDAS

Imagem - Maré de sorte: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes terão 2026 próspero e tranquilo
01

Maré de sorte: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes terão 2026 próspero e tranquilo

Imagem - Cantor de forró morre em acidente de moto na Bahia
02

Cantor de forró morre em acidente de moto na Bahia

Imagem - Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance
03

Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance

Imagem - Anjo do Amor revela paixões quentes e intensas para 4 signos a partir deste domingo (14 de dezembro)
04

Anjo do Amor revela paixões quentes e intensas para 4 signos a partir deste domingo (14 de dezembro)