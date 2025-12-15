Quem era Rob Reiner cineasta encontrado morto em casa com a esposa em Los Angeles

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 07:51
Rob Reiner, um dos nomes mais marcantes de Hollywood, foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles junto com a esposa, Michele Singer Reiner, neste domingo 14 de dezembro em um caso que as autoridades tratam como homicídio. Ele tinha 78 anos e construiu uma carreira que atravessou gerações no cinema e na televisão americana.
Reiner nasceu em 6 de março de 1947 no Bronx, em Nova York, em uma família já ligada ao entretenimento. Filho do comediante e cineasta Carl Reiner e da atriz Estelle Reiner, ele ganhou destaque ainda jovem, primeiro como ator e depois como diretor.
Veja cinco filmes famosos de Rob Reiner
Começou na televisão e ficou nacionalmente conhecido pelo papel de Mike “Meathead” Stivic na sitcom All in the Family, série marcante da década de 1970 que abordou temas sociais com humor e crítica. A atuação lhe rendeu dois prêmios Emmy.
Mas foi atrás das câmeras que Reiner se consagrou de vez. Ele dirigiu sucessos que marcaram o público nos anos 1980 e 1990, como This Is Spinal Tap, Stand by Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally e A Few Good Men, filme indicado ao Oscar de Melhor Filme.
Além do trabalho artístico, ele teve papel ativo como produtor e ativista político. Foi cofundador da Castle Rock Entertainment e envolveu-se em campanhas sociais ao longo da vida.
A morte de Reiner e de Michele repercutiu em Hollywood e entre fãs de cinema, que destacaram sua contribuição para a cultura pop e o legado duradouro de suas obras.