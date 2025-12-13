Acesse sua conta
Relembre ex-participantes do Big Brother Brasil que já morreram

Histórias de ex-BBBs que tiveram suas trajetórias interrompidas por doenças ou tragédias ao longo das mais de duas décadas do reality show

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 07:00

Ex-participantes do reality que deixaram lembranças marcantes para o público do BBB Crédito: Reprodução

Ao longo de mais de duas décadas no ar, o Big Brother Brasil marcou a vida de centenas de pessoas que passaram pela casa mais vigiada do país. Alguns desses ex-participantes, no entanto, tiveram suas histórias interrompidas de forma precoce, seja por doenças ou por tragédias que chocaram o público e a comunidade do reality.

O primeiro caso registrado foi o de Edílson Buba, do BBB 4. O empresário curitibano morreu em novembro de 2006, aos 34 anos, em decorrência de um câncer no abdômen. Após a participação no programa, Buba se dedicou a projetos sociais e fundou uma ONG voltada ao apoio de dependentes químicos, além de ter seguido carreira no entretenimento.

Ex-BBBs que morreram

Josy Oliveira, participante BBB 9 por Reprodução
Edílson Buba, participante do BBB 4 por Reprodução
Nonô, participante do BBB 9 por Reprodução
André Cowboy, participante do BBB 9 por Reprodução
1 de 4
Josy Oliveira, participante BBB 9 por Reprodução

A edição que mais concentrou perdas foi o BBB 9, que teve três ex-participantes falecidos nos anos seguintes ao reality. Um deles foi André Cowboy, escolhido pelo público na Casa de Vidro. Eliminado com poucos dias de jogo, ele morreu em junho de 2011, aos 37 anos, após ser assassinado em sua chácara no interior de São Paulo. André deixou esposa e três filhos.

Outro nome da mesma edição é Norberto Carias dos Santos, o Nonô. Um dos participantes mais velhos da história do programa, ele tinha 72 anos quando entrou na casa e foi eliminado logo no início da disputa. Nonô morreu em julho de 2017, vítima de câncer, após anos atuando como contador e radialista no interior paulista.

Também do BBB 9, Josy Oliveira ficou conhecida por suas apresentações musicais durante o confinamento. Cantora e psicóloga, ela foi a sexta eliminada da temporada. Josy morreu em setembro de 2020, aos 43 anos, em decorrência de complicações após uma cirurgia para tratar um aneurisma cerebral.

