Ivete Sangalo faz piada sobre beijo em momento de beleza e diverte seguidores nas redes

Cantora vive fase bem-humorada após separação e se despede da turnê Ivete Clareou neste sábado, em Porto Alegre

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:35

Ivete brinca sobre beijo, ri de si mesma e diverte os fãs Crédito: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo voltou a mostrar por que é uma das artistas mais carismáticas do país. Às vésperas do encerramento da turnê Ivete Clareou, marcado para este sábado (13), em Porto Alegre, a cantora arrancou risadas dos fãs ao compartilhar um bate-papo descontraído durante um momento de autocuidado.

Enquanto cuidava das unhas, Ivete conversava com a manicure, que havia assistido recentemente a um de seus shows. Em clima de brincadeira, a artista quis saber se a profissional tinha aproveitado a apresentação para beijar alguém. A resposta veio entre risos e deixou o clima ainda mais leve. Em seguida, Ivete ironizou a própria fase solteira e disparou, aos gargalhos, “Tá puxado”.

Ivete Sangalo em Juazeiro

Ivete publicou diversos registros nas redes sociais
Ivete publicou diversos registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Ivete publicou diversos registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Ivete publicou diversos registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Ivete publicou diversos registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Ivete publicou diversos registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Ivete publicou diversos registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram

A cena espontânea reforçou o tom descontraído que a cantora tem adotado desde que anunciou o fim do casamento com Daniel Cady, comunicado ao público em novembro. A decisão, segundo o casal, foi construída com diálogo, respeito e foco no bem-estar da família.

Ivete e Daniel são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de sete. No texto divulgado na época, os dois pediram compreensão e privacidade, destacando que seguem unidos pelo carinho e pela história que construíram juntos.

Agora, em reta final de turnê, Ivete tem usado as redes sociais para dividir momentos mais íntimos e bem-humorados, mostrando que encara as mudanças da vida com leveza, autenticidade e o sorriso que sempre marcou sua trajetória.

Ivete Sangalo

