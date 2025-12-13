COMÉRCIO

Ex-deputado Marcell Moraes é preso acusado de ameaçar namorada em condomínio de luxo em Salvador

Moraes ainda é suspeito de xingar, danificar o veículo da vítima e arremessar o celular dela na praia

Wladmir Pinheiro

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 11:43

Ex-deputado estadual Marcell Moraes foi acusado de ameaçar a namorada em condomínio de luxo em Salvador Crédito: Divulgação/Alba

O ex-deputado estadual Marcell Moraes, 47 anos, foi preso acusado de ameaçar a namorada em um condomínio de luxo na Av. Lafayete Coutinho, no bairro do Comércio, em Salvador. Moraes ainda é suspeito de xingar, danificar o veículo da vítima e arremessar o celular dela na praia.

A prisão foi feita por policiais militares da 16ª CIPM, que foram acionados para apurar uma denúncia de violência contra a mulher em um condomínio residencial. A mulher confirmou as ameaças aos policiais, e o deputado foi preso em flagrante.

Ele foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Casa da Mulher Brasileira) pelos crimes de ameaça, injúria e dano. Por se tratar de crimes cuja pena máxima prevista em lei são inferiores a quatro anos, foi arbitrada fiança para o ex-deputado. O valor não foi divulgado.

Marcell responderá ao processo em liberdade. A Polícia Civil informou que vai ouvir testemunhas 'para o completo esclarecimento dos fatos'.

Mandato cassado

Em 2020, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu cassar o mandato do ex-deputado do PSDB. A decisão reverteu o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), que havia absolvido o parlamentar das acusações de abuso de poder econômico nas eleições de 2018.