Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lei que muda forma de cobrança de mensalidade do Planserv é sancionada

Associação alerta que mensalidades podem ficar até 200% mais caras para quem recebe maiores salários

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 14:44

Servidores realizam protesto contra sucateamento do Planserv em Salvador
Servidores realizam protesto contra sucateamento do Planserv em Salvador Crédito: Reprodução

A lei que determina mudanças na forma de cobrança de mensalidade do Planserv, o plano de saúde dos servidores estaduais baianos, foi sancionada nesta sexta-feira (12). A sanção do governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). O projeto foi enviado em regime de urgência no dia 1º de dezembro e aprovado pelos deputados estaduais na última terça-feira (9), sob protestos de funcionários públicos

De acordo com cálculos do Governo do Estado, 130 mil beneficiários terão redução das mensalidades, o que representa 26% do total de beneficiários, que é de 500 mil. O aumento da contribuição de servidores e do Estado tenta conter a crise do Planserv. O balanço financeiro do plano no ano passado revelou déficit de R$ 198 milhões. A receita foi de R$ 2 bilhões, enquanto a despesa foi na ordem de R$ 2,2 bilhões.

Projeto de Lei para reestruturação do Planserv

Projeto de Lei para reestruturação do Planserv por Reprodução
Projeto de Lei para reestruturação do Planserv por Reprodução
Projeto de Lei para reestruturação do Planserv por Reprodução
Projeto de Lei para reestruturação do Planserv por Reprodução
1 de 4
Projeto de Lei para reestruturação do Planserv por Reprodução

A Lei 15.032/2025 altera radicalmente o modo de cobrança das mensalidades, ao estabelecer um percentual fixo de 5,5%, a partir do ano que vem, para todos os usuários. A partir de 2027, a contribuição aumenta para 6% do salário a partir de 2027. A cobrança atualmente é feita com base em faixas salariais.

O aumento da contribuição do Estado também será escalonado, saindo dos atuais 2,5% para 3,25% a partir do ano que vem. Já em 2027, a participação estatal será de 4%.

Leia mais

Imagem - Fim de teto da mensalidade do Planserv pode provocar evasão de servidores; entenda

Fim de teto da mensalidade do Planserv pode provocar evasão de servidores; entenda

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - Menos de 30% dos beneficiários do Planserv terão redução de mensalidade; veja o que muda

Menos de 30% dos beneficiários do Planserv terão redução de mensalidade; veja o que muda

Servidores públicos baianos temiam que a proposta tramitasse de forma acelerada na Alba, como noticiou o CORREIO. Para evitar que o projeto fosse aprovado sem ampla discussão, mensagens foram enviadas aos parlamentares pressionando para que uma análise técnica fosse feita sobre o tema. Mas a pressão não adiantou.

O projeto foi aprovado oito dias após o envio à Casa, durante sessão plenária. O deputado Hilton Coelho (PSOL) foi o único a votar contra a medida. Além dele, falaram no plenário, antes da votação, os deputados Diego Castro (PL) e Fabíola Mansur (PSB). Eles discursaram contra e a favor do projeto, respectivamente.

Mais recentes

Imagem - Suspeito de envolvimento na execução de taxista no Rio Grande do Sul é preso na Bahia

Suspeito de envolvimento na execução de taxista no Rio Grande do Sul é preso na Bahia
Imagem - Salvador tem espaço infantil gratuito pouco conhecido que une natureza, cultura e brincadeiras

Salvador tem espaço infantil gratuito pouco conhecido que une natureza, cultura e brincadeiras
Imagem - Idoso é preso por agredir padrasto de 79 anos em Feira de Santana

Idoso é preso por agredir padrasto de 79 anos em Feira de Santana

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
01

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Shopee abre processo seletivo com 349 vagas de emprego na Bahia e em outros estados
02

Shopee abre processo seletivo com 349 vagas de emprego na Bahia e em outros estados

Imagem - CNJ determina afastamento emergencial de juiz de Salvador
03

CNJ determina afastamento emergencial de juiz de Salvador

Imagem - Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista
04

Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista