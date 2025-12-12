Acesse sua conta
Salvador tem espaço infantil gratuito pouco conhecido que une natureza, cultura e brincadeiras

Mundo Encantado da Criança promove aprendizado lúdico e contato com a Mata Atlântica

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13:16

Mundo Encantado da Criança funciona dentro do Centro de Interpretação da Mata Atlântica (Cima), no Bonfim, Crédito: Igor Santos/ Secom PMS

Desde o final de outubro, o Centro de Interpretação da Mata Atlântica (Cima), no Bonfim, tornou-se palco de um novo espaço que valoriza o brincar e o aprendizado lúdico: o Mundo Encantado da Criança. Voltado para crianças de todas as idades, seus familiares e cuidadores, o local recebe moradores, grupos escolares e turistas com entrada gratuita, de quarta a sábado, das 9h às 17h, e domingo, das 10h às 14h, sem necessidade de agendamento.

A estrutura busca estimular a imaginação, a arte e o desenvolvimento integral, integrando educação, cultura e natureza. Entre os destaques estão a Casa do Brincar, com a exposição permanente de brinquedos da artista baiana Lydia Hortélio; a bebeteca, dedicada ao contato das crianças com a literatura desde os primeiros anos; jardins sensoriais; o Boquinha de Brasa, para oficinas, apresentações artísticas e encontros; e a Sala Imersiva, que oferece uma experiência sensorial dentro da Mata Atlântica.

O uso de madeira em substituição ao plástico, banheiros acessíveis com trocadores e mobiliário adaptado à altura das crianças reforçam o caráter inclusivo do espaço. A escadaria colorida que leva ao pavimento inferior tem se destacado como cenário para fotos, com desenhos de animais da Mata Atlântica, personagens do folclore brasileiro e o mar, seguindo até a Baía de Todos-os-Santos. “O caminho é de todos. A educação ambiental começa pelo encantamento e pela sensação de pertencimento”, afirma a artista Miu Monteiro, responsável junto com Jana Dourado pela pintura da escada.

Mundo Encantado da Criança fica no Cima

Mundo Encantado da Criança por Igor Santos/ Secom PMS
Mundo Encantado da Criança por Igor Santos/ Secom PMS
Mundo Encantado da Criança por Igor Santos/ Secom PMS
Mundo Encantado da Criança por Igor Santos/ Secom PMS
Mundo Encantado da Criança por Igor Santos/ Secom PMS
Mundo Encantado da Criança funciona dentro do Centro de Interpretação da Mata Atlântica (Cima), no Bonfim, por Igor Santos/ Secom PMS
1 de 6
Mundo Encantado da Criança por Igor Santos/ Secom PMS

A bebeteca, segundo Marcelo Peroni, consultor de Cultura e Primeira Infância da Rede Urban95, foi pensada para acolher crianças de 0 a 3 anos e seus cuidadores, com mobiliário que incentiva o brincar livre e o desenvolvimento sensório-motor. “Há espaços para se esconder, engatinhar por labirintos e se olhar no espelho. Também oferecemos livros que promovem a valorização da criança negra e a consciência ambiental desde a primeira infância”, explica.

A sala de exposição de Lydia Hortélio reúne brinquedos tradicionais, como pipas, piões, panelas de barro, bonecas e carrinhos, todos na altura das crianças, além de um quadro para escrever e desenhar a giz. Em breve, trechos de músicas da artista sobre natureza e brincadeiras serão disponibilizados por QR Codes, permitindo que familiares e cuidadores as apresentem aos pequenos. Um café também está previsto para o Cima.

O Mundo Encantado da Criança ocupa uma área verde de 13,8 mil metros quadrados, com leiras e viveiros de mudas, que podem ser explorados pelo público infantil e adulto. Recentemente, foram plantadas espécies como ipê-amarelo, ipê-roxo, ipê-rosa, sibipiruna, pau-brasil e jacarandá.

“O espaço representa um novo olhar de Salvador: uma cidade inclusiva, que acolhe famílias, valoriza a infância e promove experiências que fortalecem identidade, pertencimento e imaginação”, destaca a vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos.

Para Ivan Euler, titular da Secis, o local é mais do que um espaço de brincar: “Estudos mostram que o contato com ambientes naturais fortalece o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Ao unir biodiversidade, ludicidade e educação, estamos plantando sementes de cuidado e consciência ambiental para toda a vida”.

Marcelo Peroni reforça que o projeto foi inspirado nos conceitos de Lydia Hortélio, que defende a aproximação da natureza na infância e a valorização do brincar em espaços naturais. “Trazemos essa visão para o Cima, promovendo um encontro lúdico com a Mata Atlântica e a cultura da infância”, conclui.

