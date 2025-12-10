Acesse sua conta
Exame de CNH deixa de exigir teste de meia embreagem; veja mudanças

Medida foi anunciada pelo ministro Renan Filho nesta quarta-feira (10)

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 14:08

CNH sem autoescola: veja passo a passo para tirar documentação
Crédito: Shutterstock

O exame prático para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não vai mais exigir teste de meia embreagem. A medida foi anunciada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, durante o programa 'Bom Dia, Ministro' desta quarta-feira (10). Ele também confirmou que os candidatos que perderem na primeira prova prática poderão refazer o exame gratuito uma única vez. 

Segundo Renan Filho, algumas exigências da prova prática para emissão da CNH contribuem para um 'ambiente de reprovação' nos testes dos futuros condutores. "Nós acabamos com aquele teste sumário. Antes era assim: se esquecesse de ligar a seta, era reprovado. Se alguém esquecer, isso não vai ser um drama tão grande para fazer um novo processo. Tiramos também a rampa, o controle de embreagem", disse. 

Medida do governo retira necessidade da autoescola para obtenção da CNH

A manobra de controle de embreagem consiste em deixar o veículo parado em uma rampa somente com o ponto da meia embreagem e a aceleração. O ministro dos Transportes disse que a pasta recebeu denúncias de que instrutores mudam a calibragem dos pneus para dificultar a prova, contribuindo para a reprovação de candidatos.

"A pessoa ia fazer e, quando estava naquela rampinha, o carro morria e o candidato era reprovado. Então, o ambiente da reprovação é horrível porque estimula as pessoas a dirigir sem carteira", acrescentou Renan Filho. O reteste grátis, para os candidatos que perderam uma única vez no teste prático, também prevê facilitar a emissão da CNH. 

Renan Filho afirmou ainda que, no futuro, os testes práticos poderão ser feitos em carros automáticos e em veículos dos próprios condutores. O ministro explicou que os prazos ainda não estão definidos porque os departamentos estaduais de trânsito estão se adequando às novas medidas, o que deve durar em torno de 15 dias. 

A resolução que muda as exigências para a CNH foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no dia 1° de dezembro. A nova medida simplifica etapas, retira a obrigatoriedade de passar por autoescola e amplia as formas de preparação do candidato – agora com a possibilidade de curso teórico gratuito e digital. Com isso, o custo total da habilitação pode reduzir em até 80%, segundo cálculos do Governo Federal. 

