Medida com detalhes da renovação automática da CNH para ‘bons condutores’ é publicada

Esther Morais
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:21
O Governo Federal publicou a medida que autoriza a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas considerados “bons condutores”. A norma foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
A medida cria a possibilidade de renovação automática da CNH, sem necessidade de exames ou comparecimento ao Detran, para condutores que estiverem cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) - banco de dados que reúne motoristas sem histórico recente de infrações graves.
O benefício vale apenas para motoristas que:
Estiverem ativos no RNPC no momento do vencimento da CNH;
Não tenham restrições médicas registradas que exijam reavaliação;
Não estejam nas faixas etárias com proibições previstas na MP.
A renovação automática não se aplica a:
Motoristas com 70 anos ou mais;
Condutores com 50 anos ou mais que já tenham utilizado uma renovação automática (o benefício só pode ser usado uma vez nessa faixa etária);
Condutores que tiveram o prazo de renovação reduzido por recomendação médica.
Com a nova regra, o motorista apto não precisará realizar:
Exames de aptidão física e mental;
Avaliação psicológica;
Procedimentos presenciais nos órgãos de trânsito.
A renovação é feita de forma automática no sistema, mantendo a CNH válida dentro do novo prazo legal.
Além da renovação automática, a medida também amplia a validade da CNH para 10 anos (condutores com menos de 50 anos), mantém validade de 5 anos (entre 50 e 69 anos), estabelece validade de 3 anos (70 anos ou mais) e define que os valores dos exames médicos e psicológicos terão preço público unificado, conforme regras do Conselho Nacional de Trânsito.
A Medida Provisória já está em vigor.