Escritor alagoano lança livro sobre religiosidade de Luiz Gonzaga

Monique Lobo
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:38
O professor de Direito, Antônio Francisco Costa, conhecido como o "advogado do forró" pelos forrozeiros nordestinos, lança o livro “Luiz Gonzaga e sua religiosidade”, neste sábado (13), em Campina Grande, na Paraíba. O lançamento em Salvador está previsto para acontecer no ano que vem.
De maneira simples e objetiva, Antônio contextualiza o encontro do filho de Seu Januário e de Dona Santana com a música e a religião. O pai, sanfoneiro e afinador de pé-de-bode, como a sanfona de oito baixos é chamada no Nordeste, e a mãe, uma cantora de igreja, “tiradeira” das novenas do Mês de Maria (maio), até os festejos juninos. “Nesta obra o leitor passa a compreender a ligação de Luiz com Deus, os homens canonizados, os não canonizados e os beatificados”, diz o médico Iderval Tenório, cearense de Juazeiro do Norte, uma região marcada pela religiosidade e pela presença do cancioneiro de Gonzagão.
A maior parte do livro é ocupada com uma seleção minuciosa das composições assinadas com inúmeros parceiros com os quais, segundo Costa, o Rei do Baião cumpria o dever de gratidão. O autor não deixa dúvidas sobre a presença da fé católica nas leituras que Luiz Gonzaga fazia de tudo à sua volta: as belezas e as dores da vida no sertão, o amor e a desilusão amorosa, a fome e a fartura, o trabalho, a família e o sacrifício pela educação dos filhos.