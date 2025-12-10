FORRÓ E FÉ

Escritor alagoano lança livro sobre religiosidade de Luiz Gonzaga

Evento de lançamento com autógrafos acontece neste sábado (13)

Monique Lobo

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:38

Antônio Francisco Costa lança o livro “Luiz Gonzaga e sua religiosidade” Crédito: Divulgação

O professor de Direito, Antônio Francisco Costa, conhecido como o "advogado do forró" pelos forrozeiros nordestinos, lança o livro “Luiz Gonzaga e sua religiosidade”, neste sábado (13), em Campina Grande, na Paraíba. O lançamento em Salvador está previsto para acontecer no ano que vem.

De maneira simples e objetiva, Antônio contextualiza o encontro do filho de Seu Januário e de Dona Santana com a música e a religião. O pai, sanfoneiro e afinador de pé-de-bode, como a sanfona de oito baixos é chamada no Nordeste, e a mãe, uma cantora de igreja, “tiradeira” das novenas do Mês de Maria (maio), até os festejos juninos. “Nesta obra o leitor passa a compreender a ligação de Luiz com Deus, os homens canonizados, os não canonizados e os beatificados”, diz o médico Iderval Tenório, cearense de Juazeiro do Norte, uma região marcada pela religiosidade e pela presença do cancioneiro de Gonzagão.