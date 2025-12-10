Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Escritor alagoano lança livro sobre religiosidade de Luiz Gonzaga

Evento de lançamento com autógrafos acontece neste sábado (13)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:38

Antônio Francisco Costa lança o livro “Luiz Gonzaga e sua religiosidade”
Antônio Francisco Costa lança o livro “Luiz Gonzaga e sua religiosidade” Crédito: Divulgação

O professor de Direito, Antônio Francisco Costa, conhecido como o "advogado do forró" pelos forrozeiros nordestinos, lança o livro “Luiz Gonzaga e sua religiosidade”, neste sábado (13), em Campina Grande, na Paraíba. O lançamento em Salvador está previsto para acontecer no ano que vem.

De maneira simples e objetiva, Antônio contextualiza o encontro do filho de Seu Januário e de Dona Santana com a música e a religião. O pai, sanfoneiro e afinador de pé-de-bode, como a sanfona de oito baixos é chamada no Nordeste, e a mãe, uma cantora de igreja, “tiradeira” das novenas do Mês de Maria (maio), até os festejos juninos. “Nesta obra o leitor passa a compreender a ligação de Luiz com Deus, os homens canonizados, os não canonizados e os beatificados”, diz o médico Iderval Tenório, cearense de Juazeiro do Norte, uma região marcada pela religiosidade e pela presença do cancioneiro de Gonzagão.

A maior parte do livro é ocupada com uma seleção minuciosa das composições assinadas com inúmeros parceiros com os quais, segundo Costa, o Rei do Baião cumpria o dever de gratidão. O autor não deixa dúvidas sobre a presença da fé católica nas leituras que Luiz Gonzaga fazia de tudo à sua volta: as belezas e as dores da vida no sertão, o amor e a desilusão amorosa, a fome e a fartura, o trabalho, a família e o sacrifício pela educação dos filhos.

Leia mais

Imagem - Exposição gratuita em Salvador celebra Luiz Gonzaga com gravuras e cordéis

Exposição gratuita em Salvador celebra Luiz Gonzaga com gravuras e cordéis

Imagem - Cinebiografia sobre Luiz Gonzaga tem pré-estreia em Salvador

Cinebiografia sobre Luiz Gonzaga tem pré-estreia em Salvador

Imagem - Luiz Gonzaga entra para o livro de Heróis da Pátria por divulgar a cultura nordestina pelo país

Luiz Gonzaga entra para o livro de Heróis da Pátria por divulgar a cultura nordestina pelo país

Tags:

Livro Lançamento

Mais recentes

Imagem - Gilmar Mendes recua e suspende parte da liminar que restringia pedido de impeachment de ministros do STF

Gilmar Mendes recua e suspende parte da liminar que restringia pedido de impeachment de ministros do STF
Imagem - CCJ da Câmara aprova cassação do mandato de Carla Zambelli

CCJ da Câmara aprova cassação do mandato de Carla Zambelli
Imagem - Resultado da Lotomania 2860, desta quarta-feira (10)

Resultado da Lotomania 2860, desta quarta-feira (10)

MAIS LIDAS

Imagem - Governo confirma novo valor do salário mínimo para 2026
01

Governo confirma novo valor do salário mínimo para 2026

Imagem - Áries, Leão, Virgem e Escorpião recebem respostas importantes do universo hoje (10 de dezembro)
02

Áries, Leão, Virgem e Escorpião recebem respostas importantes do universo hoje (10 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava
03

Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava

Imagem - 3 signos que começam a ganhar mais dinheiro a partir de hoje (10 de dezembro)
04

3 signos que começam a ganhar mais dinheiro a partir de hoje (10 de dezembro)