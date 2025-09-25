Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Exposição gratuita em Salvador celebra Luiz Gonzaga com gravuras e cordéis

Mostra gratuita de Bi Morais fica em cartaz no Pelourinho e une arte visual, literatura e música em homenagem ao Rei do Baião

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 13:18

Cordéis
Cordéis Crédito: Reprodução

No mês em que se comemora o Dia do Nordestino, Salvador recebe uma mostra que mergulha no universo de Luiz Gonzaga. Entre 4 de outubro e 4 de novembro, o Espaço Uno, no Pelourinho, abre as portas para a exposição “Sertão de Fé - a Fé Sertaneja nas Canções de Luiz Gonzaga”, com entrada gratuita.

O projeto apresenta gravuras do artista plástico e forrozeiro Bi Morais, sempre acompanhadas de textos em cordel. Inspiradas no traço das xilogravuras, as obras dialogam diretamente com as letras do Rei do Baião, especialmente nas passagens em que a religiosidade popular aparece como tema recorrente.

As histórias contadas nas ilustrações ganham complemento literário com os cordéis de Rodrigo Chianca, músico e cordelista convidado para a iniciativa. O resultado é um trabalho que une música, artes visuais e literatura, reafirmando a força da cultura sertaneja.

“Percebi a recorrência de alguns temas sempre presentes na obra de Gonzagão e uma deles é a religiosidade sertaneja. Através disso, eu comecei a criar desenhos baseados nas xilogravuras nordestinas, desenvolvendo e estudando um novo traço que remetesse às características presentes nas xilogravuras e ao mesmo tempo, tivesse uma identidade minha”, explica Bi, que traz para a mostra também memórias de sua infância no sertão baiano, em Xique-Xique.

A abertura oficial está marcada para 4 de outubro, às 19h, data que coincide com o dia de São Francisco de Assis, santo que dá nome ao rio mais emblemático da região.

A iniciativa foi contemplada nos Editais da Paulo Gustavo Bahia, com apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria de Cultura e recursos da Lei Paulo Gustavo, implementada pelo Ministério da Cultura para apoiar ações emergenciais no setor cultural.

Mais recentes

Imagem - Síndrome de pica: saiba sintomas do transtorno e qual o tratamento

Síndrome de pica: saiba sintomas do transtorno e qual o tratamento
Imagem - Servidoras poderão ficar em home office até filho completar 2 anos; entenda

Servidoras poderão ficar em home office até filho completar 2 anos; entenda
Imagem - Entenda projeto de lei que propõe câmeras nos carros de aplicativo em Salvador

Entenda projeto de lei que propõe câmeras nos carros de aplicativo em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho
01

Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 154 vagas e salários de até R$ 18,7 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 154 vagas e salários de até R$ 18,7 mil

Imagem - Ferreira Costa abre 150 vagas de emprego para o final de ano em Salvador; saiba como se candidatar
03

Ferreira Costa abre 150 vagas de emprego para o final de ano em Salvador; saiba como se candidatar

Imagem - Natal Salvador terá corredor de luz inédito, missas e apresentações musicais; veja programação completa
04

Natal Salvador terá corredor de luz inédito, missas e apresentações musicais; veja programação completa