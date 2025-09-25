DIA DO NORDESTINO

Exposição gratuita em Salvador celebra Luiz Gonzaga com gravuras e cordéis

Mostra gratuita de Bi Morais fica em cartaz no Pelourinho e une arte visual, literatura e música em homenagem ao Rei do Baião

Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 13:18

Cordéis Crédito: Reprodução

No mês em que se comemora o Dia do Nordestino, Salvador recebe uma mostra que mergulha no universo de Luiz Gonzaga. Entre 4 de outubro e 4 de novembro, o Espaço Uno, no Pelourinho, abre as portas para a exposição “Sertão de Fé - a Fé Sertaneja nas Canções de Luiz Gonzaga”, com entrada gratuita.

O projeto apresenta gravuras do artista plástico e forrozeiro Bi Morais, sempre acompanhadas de textos em cordel. Inspiradas no traço das xilogravuras, as obras dialogam diretamente com as letras do Rei do Baião, especialmente nas passagens em que a religiosidade popular aparece como tema recorrente.

As histórias contadas nas ilustrações ganham complemento literário com os cordéis de Rodrigo Chianca, músico e cordelista convidado para a iniciativa. O resultado é um trabalho que une música, artes visuais e literatura, reafirmando a força da cultura sertaneja.

“Percebi a recorrência de alguns temas sempre presentes na obra de Gonzagão e uma deles é a religiosidade sertaneja. Através disso, eu comecei a criar desenhos baseados nas xilogravuras nordestinas, desenvolvendo e estudando um novo traço que remetesse às características presentes nas xilogravuras e ao mesmo tempo, tivesse uma identidade minha”, explica Bi, que traz para a mostra também memórias de sua infância no sertão baiano, em Xique-Xique.

A abertura oficial está marcada para 4 de outubro, às 19h, data que coincide com o dia de São Francisco de Assis, santo que dá nome ao rio mais emblemático da região.