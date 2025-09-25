Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Feirão vende 3 mil imóveis com descontos de até R$ 55 mil em Salvador; veja detalhes

Evento tem imóveis para todos os perfis

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 16:16

Feirão oferece descontos para venda de imóveis em Salvador
Feirão oferece descontos para venda de imóveis em Salvador Crédito: Divulgação

Salvador receberá a sexta edição do Feirão Imob da Casa Própria, que oferece descontos de até R$ 55 mil em mais de três mil unidades habitacionais. Há opções disponíveis para diferentes perfis de compradores, e os valores dos imóveis variam entre R$ 199 mil e R$ 3 milhões. 

O feirão será realizado entre os dias 1º e 5 de outubro na sede do Imob, na avenida Paralela, das 8h às 20h. De acordo com a organização, os clientes terão acesso a descontos exclusivos, taxas mais baixas e subsídio do governo de até R$55 mil.

Imóveis recém-lançados, em pré-lançamento, na planta ou prontos para morar serão apresentados por 13 construtoras. Há opções de studio, um quarto e sala, e de dois, três e quatro quartos. 

Feirão oferece descontos para venda de imóveis em Salvador

Feirão oferece descontos para venda de imóveis em Salvador por Divulgação
Feirão oferece descontos para venda de imóveis em Salvador por Divulgação
Feirão oferece descontos para venda de imóveis em Salvador por Divulgação
Feirão oferece descontos para venda de imóveis em Salvador por Divulgação
1 de 4
Feirão oferece descontos para venda de imóveis em Salvador por Divulgação

Os apartamentos estão localizados em Alphaville, Areia Branca, Armação, Brotas, Cajazeiras, Caminho das Árvores, Cidade Jardim, Costa Azul, Horto Florestal, Itaigara, Itapuã, Jaguaribe, Mussurunga, Ondina, Paralela, Patamares, Pernambués, Piatã, Pituaçu, Pituba, Rio Vermelho, São Cristóvão, São Rafael, Stiep e Vila Canária. 

“Durante esse tipo de evento, as empresas concentram suas melhores condições comerciais especificamente para a ocasião, oferecendo descontos exclusivos. Os clientes contam com a possibilidade do subsídio do governo de até R$55 mil”, afirma Nane Brandão, diretora do Imob. 

Leia mais

Imagem - 9 dicas para organizar as finanças e comprar a casa própria

9 dicas para organizar as finanças e comprar a casa própria

Imagem - 5 dicas financeiras para comprar a casa própria

5 dicas financeiras para comprar a casa própria

Imagem - Veja por que os brasileiros são apegados à casa própria

Veja por que os brasileiros são apegados à casa própria

O local terá óculos de realidade virtual, TVs interativas, maquetes e especialistas que podem ajudar o visitante a ter um conhecimento mais aprofundado sobre os imóveis à venda. A imobiliária vai disponibilizar um carro por aplicativo, custeado pelo evento, para levar o visitante até o empreendimento desejado. Um gerente plantonista da Caixa Econômica Federal estará presente no evento para verificar pendências no nome do cliente e tentar resolvê-las. 

Opções variadas 

O imóvel mais barato fica em Areia Branca e custa R$199 mil. O Farol da Barra tem 38 blocos, com apartamentos com 40,53 m², dois quartos, em um prédio de quatro andares e quatro apartamentos por andar. Conta com gás individualizado, portaria 24 horas, área fitness externa, playground kids, playground baby, churrasqueira gourmet, salão de festas com coworking, entre outros serviços. 

A opção mais cara custa R$3.895.486. Trata-se do Mirat Martins de Sá, no Horto Florestal, com uma torre única com 37 apartamentos de 252 m², um por andar. São quatro suítes, quatro vagas de garagem, depósito e dependência completa, varanda gourmet com vista panorâmica/mar, dois elevadores sociais, elevador de serviço, estrutura de lazer e conveniência, salão de festas e espaço gourmet, brinquedoteca, parque infantil e mini quadra, espaço de jogos e pet play, sala de massagem, spa e hidromassagem, academia completa com área multifuncional, piscinas adulto e infantil.

Mais recentes

Imagem - 8 perguntas para medir o seu nível de estresse 

8 perguntas para medir o seu nível de estresse 
Imagem - Veja o que se sabe sobre o projeto de loteria municipal em Salvador

Veja o que se sabe sobre o projeto de loteria municipal em Salvador
Imagem - Saiba de onde é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada

Saiba de onde é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada

MAIS LIDAS

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
01

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Imagem - Mãe de ator de Hollywood fez pedido inusitado após marido morrer durante sexo
02

Mãe de ator de Hollywood fez pedido inusitado após marido morrer durante sexo

Imagem - Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia
03

Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia

Imagem - Concurso de prefeitura tem vagas para mais de 20 cargos e salários de até R$ 25 mil
04

Concurso de prefeitura tem vagas para mais de 20 cargos e salários de até R$ 25 mil