OPORTUNIDADE

Feirão vende 3 mil imóveis com descontos de até R$ 55 mil em Salvador; veja detalhes

Evento tem imóveis para todos os perfis

Maysa Polcri

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 16:16

Feirão oferece descontos para venda de imóveis em Salvador Crédito: Divulgação

Salvador receberá a sexta edição do Feirão Imob da Casa Própria, que oferece descontos de até R$ 55 mil em mais de três mil unidades habitacionais. Há opções disponíveis para diferentes perfis de compradores, e os valores dos imóveis variam entre R$ 199 mil e R$ 3 milhões.

O feirão será realizado entre os dias 1º e 5 de outubro na sede do Imob, na avenida Paralela, das 8h às 20h. De acordo com a organização, os clientes terão acesso a descontos exclusivos, taxas mais baixas e subsídio do governo de até R$55 mil.

Imóveis recém-lançados, em pré-lançamento, na planta ou prontos para morar serão apresentados por 13 construtoras. Há opções de studio, um quarto e sala, e de dois, três e quatro quartos.

Os apartamentos estão localizados em Alphaville, Areia Branca, Armação, Brotas, Cajazeiras, Caminho das Árvores, Cidade Jardim, Costa Azul, Horto Florestal, Itaigara, Itapuã, Jaguaribe, Mussurunga, Ondina, Paralela, Patamares, Pernambués, Piatã, Pituaçu, Pituba, Rio Vermelho, São Cristóvão, São Rafael, Stiep e Vila Canária.

“Durante esse tipo de evento, as empresas concentram suas melhores condições comerciais especificamente para a ocasião, oferecendo descontos exclusivos. Os clientes contam com a possibilidade do subsídio do governo de até R$55 mil”, afirma Nane Brandão, diretora do Imob.

O local terá óculos de realidade virtual, TVs interativas, maquetes e especialistas que podem ajudar o visitante a ter um conhecimento mais aprofundado sobre os imóveis à venda. A imobiliária vai disponibilizar um carro por aplicativo, custeado pelo evento, para levar o visitante até o empreendimento desejado. Um gerente plantonista da Caixa Econômica Federal estará presente no evento para verificar pendências no nome do cliente e tentar resolvê-las.

Opções variadas

O imóvel mais barato fica em Areia Branca e custa R$199 mil. O Farol da Barra tem 38 blocos, com apartamentos com 40,53 m², dois quartos, em um prédio de quatro andares e quatro apartamentos por andar. Conta com gás individualizado, portaria 24 horas, área fitness externa, playground kids, playground baby, churrasqueira gourmet, salão de festas com coworking, entre outros serviços.