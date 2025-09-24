VEJA VAGAS

Concurso de prefeitura tem vagas para mais de 20 cargos e salários de até R$ 25 mil

Candidaturas foram abertas nesta terça-feira (23)

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 01:00

São Miguel do Oeste Crédito: Reprodução/Prefeitura de São Miguel do Oeste

Foram abertas nesta terça-feira (23) as inscrições para o concurso público da prefeitura de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, com o objetivo de formar cadastro reserva de profissionais para diferentes cargos. São vagas para os níveis médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 2 mil e R$ 25,1 mil. A carga horária das vagas varia entre 10h e 40h por semana. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 22 de outubro.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (Ameosc). O valor da taxa de inscrição é de R$ 110, para cargos públicos de nível escolar médio; e R$ 150,00 para cargos públicos de nível escolar superior. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 23 de outubro.

A isenção do pagamento da taxa de inscrição pode ser solicitado até o dia 7 de outubro. Estão aptos à isenção do pagamento doadores de sangue e cidadãos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), pertencentes à família de baixa renda; voluntários da Justiça Eleitoral e jurados que atuam no Tribunal do Júri, no âmbito do Município de São Miguel do Oeste; e doadores de medula óssea.