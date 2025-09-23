Conselho abre concurso com salários entre R$ 19,6 mil e R$ 10,8 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 01:00
Serão abertas nesta quinta-feira (25) as inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região (Cref), no estado de São Paulo, com o objetivo de contratar profissionais para dois cargos. São 21 vagas para o nível superior. Os valores dos salários variam entre R$ 19,6 mil e R$ 10,8 mil. Todos os os servidores ativos farão jus, mensalmente, ao vale alimentação, vale refeição e Plano de Saúde. A carga horária das vagas varia entre 40h e 44h por semana. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 20 de outubro.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Vunesp). O valor da taxa de inscrição é de R$ 98,80. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 21 de outubro.
Veja vagas do concurso público do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região
A isenção do pagamento poderá ser solicitada entre os dias 25 e 26 de setembro. Têm direito à isenção do pagamento da taxa candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e aos candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
As provas objetiva e dissertativa estão previstas para o dia 12 de dezembro, nos horários informados no Edital, os locais de aplicação do certame serão informados em breve, por meio das publicações oficiais. A convocação para entrega de títulos será feita no dia 23 de janeiro de 2026. A publicação da classificação ainda não tem data definida. O processo seletivo tem validade de 2 anos, a contar da data da publicação.