Conselho abre concurso com salários entre R$ 19,6 mil e R$ 10,8 mil

Candidaturas poderão ser realizadas a partir desta quinta-feira (25)

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 01:00

Serão abertas nesta quinta-feira (25) as inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região (Cref), no estado de São Paulo, com o objetivo de contratar profissionais para dois cargos. São 21 vagas para o nível superior. Os valores dos salários variam entre R$ 19,6 mil e R$ 10,8 mil. Todos os os servidores ativos farão jus, mensalmente, ao vale alimentação, vale refeição e Plano de Saúde. A carga horária das vagas varia entre 40h e 44h por semana. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 20 de outubro.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Vunesp). O valor da taxa de inscrição é de R$ 98,80. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 21 de outubro.

A isenção do pagamento poderá ser solicitada entre os dias 25 e 26 de setembro. Têm direito à isenção do pagamento da taxa candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e aos candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

