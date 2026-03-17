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Trump libera petróleo russo para conter preços e gera crise diplomática com a Europa

Com barril a US$ 100, governo Trump libera petróleo russo para conter alta da gasolina. Medida injeta bilhões no caixa de Putin e abre crise diplomática na OTAN.

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 17 de março de 2026 às 05:08

Putin e Trump
Putin e Trump Crédito: Divulgação

Em uma manobra que pegou o mercado internacional de surpresa, o governo de Donald Trump concedeu, nesta semana, uma licença temporária que libera a movimentação de milhões de barris de petróleo russo anteriormente retidos. A medida entra em conflito direto com a retórica de campanha do republicano, que prometia asfixiar financeiramente o Kremlin para encerrar a guerra na Ucrânia. Na prática, a decisão garante alívio imediato na oferta global de óleo, mas injeta bilhões de dólares na economia russa em meio à ofensiva no Leste Europeu.

Trump e Putin

Trump confirma ataques ao Irã por Reprodução/Truth Social
Donald Trump por Reprodução
Anúncio de Donald Trump sobre o uso de Tylenol por Reprodução
O presidente da Rússia, Vladimir Putin por Divulgação Kremlin
Vladimir Putin e Donald Trump posam para fotos durante encontro no Alasca por Divulgação/ Casa Branca
Donald Trump recebe Vladimir Putin no Alasca para uma tentativa de cessar-fogo por Divulgação Casa Branca
Donald Trump e Vladimir Putin por Reprodução
O presidente da Rússia, Vladimir Putin por Divulgação Kremlin
Putin por Divulgação
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Trump confirma ataques ao Irã por Reprodução/Truth Social

O dilema de Washington: sanções vs. inflação

As restrições ao setor energético de Moscou, erguidas em 2022, enfrentam agora seu maior teste. O gatilho para a mudança de postura não veio da Europa, mas do Oriente Médio. A instabilidade na região e o risco de fechamento do Estreito de Ormuz catapultaram o barril do tipo brent para além dos US$ 100. Pressionado pela inflação que castiga os postos americanos, Trump optou pelo pragmatismo e liberou cargas russas paradas, oxigenando o caixa de guerra de Vladimir Putin em troca de estabilidade nos preços.

Racha na OTAN: a fúria europeia

O movimento unilateral abriu uma fenda na coesão da aliança militar e gerou indignação. O presidente francês, Emmanuel Macron, sublinhou que a conjuntura não justifica qualquer recuo nas sanções. Na Alemanha, o chanceler Friedrich Merz foi enfático ao classificar a medida como um erro estratégico: “Acreditamos que é errado aliviar as sanções”, afirmou, destacando a falta de vontade russa em negociar a paz.

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Conflito no Oriente Médio cria cenário desafiador para o refino de petróleo

O alerta de Kiev

Enquanto o Kremlin celebra o "fôlego financeiro", o governo da Ucrânia subiu o tom. Para Kiev, o afrouxamento tem impacto direto no front, já que a munição russa é comprada com petrodólares. O temor é que a busca por uma "paz rápida" prometida por Trump devolva a Moscou o poder de barganha que o isolamento econômico havia retirado.

Tags:

Donald Trump Petróleo Rússia Economia

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