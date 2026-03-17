Política

Trump libera petróleo russo para conter preços e gera crise diplomática com a Europa

Com barril a US$ 100, governo Trump libera petróleo russo para conter alta da gasolina. Medida injeta bilhões no caixa de Putin e abre crise diplomática na OTAN.

Juliana Rodrigues

Publicado em 17 de março de 2026 às 05:08

Putin e Trump Crédito: Divulgação

Em uma manobra que pegou o mercado internacional de surpresa, o governo de Donald Trump concedeu, nesta semana, uma licença temporária que libera a movimentação de milhões de barris de petróleo russo anteriormente retidos. A medida entra em conflito direto com a retórica de campanha do republicano, que prometia asfixiar financeiramente o Kremlin para encerrar a guerra na Ucrânia. Na prática, a decisão garante alívio imediato na oferta global de óleo, mas injeta bilhões de dólares na economia russa em meio à ofensiva no Leste Europeu.

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O dilema de Washington: sanções vs. inflação

As restrições ao setor energético de Moscou, erguidas em 2022, enfrentam agora seu maior teste. O gatilho para a mudança de postura não veio da Europa, mas do Oriente Médio. A instabilidade na região e o risco de fechamento do Estreito de Ormuz catapultaram o barril do tipo brent para além dos US$ 100. Pressionado pela inflação que castiga os postos americanos, Trump optou pelo pragmatismo e liberou cargas russas paradas, oxigenando o caixa de guerra de Vladimir Putin em troca de estabilidade nos preços.

Racha na OTAN: a fúria europeia

O movimento unilateral abriu uma fenda na coesão da aliança militar e gerou indignação. O presidente francês, Emmanuel Macron, sublinhou que a conjuntura não justifica qualquer recuo nas sanções. Na Alemanha, o chanceler Friedrich Merz foi enfático ao classificar a medida como um erro estratégico: “Acreditamos que é errado aliviar as sanções”, afirmou, destacando a falta de vontade russa em negociar a paz.

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