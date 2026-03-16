Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que a ofensiva de Trump contra PCC e CV esbarra na Lei Antiterrorismo do Brasil

Cerco dos EUA ao narcoterrorismo levanta debate sobre soberania; lei brasileira dificulta classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 16 de março de 2026 às 10:30

Lula e Donald Trump
Lula e Donald Trump - ofensiva de Trump contra PCC e CV colide com a Lei Antiterrorismo do Brasil Crédito: Reprodução

As recentes movimentações de Donald Trump contra o crime organizado e grupos terroristas em países vizinhos, como México, na América do Norte, e Venezuela, na América do Sul, por exemplo, dispararam um alerta nas redes sociais e nos bastidores políticos do Brasil. O receio é que a Casa Branca avance na classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV), as maiores facções criminosas da América do Sul, como organizações terroristas, o que pode interferir nas regras do jogo diplomático e militar.

Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro na Venezuela

Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro após ser capturado na Venezuela por auto-upload
Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro após ser capturado na Venezuela por Reprodução/Truth Social
Trump afirma que vai administrar a Venezuela até transição para novo governo por auto-upload
Nicolás Maduro e Donald Trump por Marcelo Camargo/Agência Brasil e TheWhiteHouse/Fotos Públicas
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nicolás Maduro por Shutterstock
Pressão da comunidade internacional cresceu para que o ditador Nicolás Maduro admita a derrota eleitoral por Valter Campanato/Agencia Brasil
Nicolás Maduroás Maduro por Shutterstock
Maduro sanciona lei de Essequibo e denuncia presença da CIA na Guiana por Instagram/@NicolasMaduro
1 de 9
Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro após ser capturado na Venezuela por auto-upload

Soberania em xeque?

A preocupação ganha corpo diante da postura assertiva de Trump, que tem defendido ações mais duras de combate ao crime transnacional, com detenções e pressão militar na região. Na visão de Wagner Menezes, professor de Direito Internacional da USP, em entrevista ao jornal O Globo, o perigo central reside no uso dessa classificação por Donald Trump como pretexto para intervenções unilaterais. Isso incluiria a movimentação de frotas militares em águas próximas ao Brasil, tensionando princípios do direito internacional, como as normas da ONU e da Convenção do Direito do Mar.

Reforçando essa percepção de ameaça, o Departamento de Estado americano afirmou recentememte que monitora as facções brasileiras como riscos de escala regional. O comunicado ressalta que “os Estados Unidos veem as organizações criminosas brasileiras, inclusive o PCC e o CV, como ameaças significativas à segurança regional em função do seu envolvimento com o tráfico de drogas, violência e crime transnacional”.

Vale notar que, ao longo do último ano, a gestão Trump reforçou o uso do termo “narcoterrorismo” para tipificar grupos na Venezuela e o Cartel de Sinaloa, no México, sinalizando que essa nomenclatura passou a ocupar lugar central na estratégia americana de combate ao crime transnacional.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Wagner Moura chama Bolsonaro de 'Trump Brasileiro' em programa dos EUA: 'Está na prisão'

Trump confirma morte de líder supremo do Irã, Ali Khamenei, durante ataques

Delcy Rodríguez sinalizou apoio aos EUA antes da queda de Maduro, diz jornal

Trump diz que Maduro foi colocado em navio rumo a Nova York e debocha: 'Assisti ao vivo, como um programa de TV'

O conflito de normas

No entanto, o enquadramento esbarra na Lei Antiterrorismo (13.260/2016) vigente no Brasil. Pelo nosso ordenamento, o terrorismo é configurado por atos destinados a provocar terror social ou generalizado, motivados por razões como xenofobia ou discriminação de raça, etnia ou religião. Com esse entendimento, o governo brasileiro defende que o PCC e o Comando Vermelho não pertencem a essa categoria. Para o Executivo, o combustível dessas facções é o retorno financeiro, e não uma luta política ou ideológica, o que impede a aplicação da lei de terrorismo conforme o texto atual.

Essa interpretação é validada por Thiago Bottino, professor de Direito Penal da FGV-RJ. Em declaração ao jornal O Globo, ele pontuou que,  “Seja PCC, CV ou a milícia, a organização criminosa quer é fazer dinheiro. Às vezes é por meio da corrupção, do crime financeiro ou das drogas. Elas não têm uma bandeira ou manifesto político”.

O isolamento de Brasília na Cúpula da Flórida

O distanciamento entre as agendas de segurança de Brasil e Estados Unidos ficou evidente no último dia 7 de março. Trump participou, na Flórida, de uma reunião com autoridades de países das Américas e do Caribe para discutir uma cooperação mais dura no combate aos cartéis de drogas. O Brasil não figurou entre os participantes do encontro e ficou de fora das discussões iniciais sobre a iniciativa.

Tags:

Lula Eua Pcc Cv Brasil Donald Trump Politica

Mais recentes

Imagem - Como identificar vídeos falsos feitos com inteligência artificial nas eleições de 2026

Como identificar vídeos falsos feitos com inteligência artificial nas eleições de 2026
Imagem - Imposto de Renda 2026: como declarar ganhos com apostas esportivas e bets usando o ComprovaBet

Imposto de Renda 2026: como declarar ganhos com apostas esportivas e bets usando o ComprovaBet
Imagem - Como o voto de 2026 vai definir a cara do STF até meados de 2050

Como o voto de 2026 vai definir a cara do STF até meados de 2050

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026