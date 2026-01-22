Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Delcy Rodríguez sinalizou apoio aos EUA antes da queda de Maduro, diz jornal

Cúpula do chavismo teria prometido cooperação a Washington e ao Catar para garantir estabilidade após a saída do presidente venezuelano

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:35

Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez Crédito: Reprodução

Antes da captura de Nicolás Maduro por forças dos Estados Unidos, integrantes centrais do governo venezuelano já mantinham conversas discretas com Washington sobre um cenário pós-Maduro. Segundo fontes ouvidas pelo jornal The Guardian, Delcy Rodríguez e seu irmão, Jorge Rodríguez, sinalizaram a autoridades americanas e catarianas que aceitariam cooperar caso o presidente deixasse o poder.

À época vice-presidente, Delcy iniciou os contatos no outono e intensificou as mensagens após uma ligação entre Donald Trump e Maduro, no fim de novembro, quando o presidente americano exigiu a saída do líder venezuelano. Maduro recusou, mas, segundo uma fonte, Delcy afirmou que “Maduro precisa sair” e que estaria disposta a “trabalhar com o que viesse depois”.

Inicialmente resistente, o secretário de Estado Marco Rubio passou a ver em Delcy uma alternativa para evitar caos e instabilidade no país após a queda de Maduro. As fontes ressaltam que os irmãos Rodríguez não concordaram em ajudar ativamente a derrubar o presidente, apenas prometeram cooperação depois de sua saída.

Leia mais

Imagem - Governo Lula deixa custódia de Embaixada da Argentina na Venezuela em meio a tensão com Milei

Governo Lula deixa custódia de Embaixada da Argentina na Venezuela em meio a tensão com Milei

Imagem - CEO de petroleira dos EUA a Trump: 'É inviável investir na Venezuela'

CEO de petroleira dos EUA a Trump: 'É inviável investir na Venezuela'

Imagem - EUA x Venezuela: saiba como o conflito pode impactar a vida e o bolso dos baianos

EUA x Venezuela: saiba como o conflito pode impactar a vida e o bolso dos baianos

Trump chegou a confirmar publicamente as conversas, afirmando ao New York Post que Delcy “entende” a situação. O governo venezuelano e a Casa Branca não comentaram.

Além dos canais secretos, havia negociações oficiais em curso, incluindo tratativas sobre prisioneiros americanos, deportações e presos políticos. Delcy também mantinha laços próximos com o Catar, que teria atuado como intermediário nas negociações.

O objetivo central dos Estados Unidos, segundo as fontes, era evitar o colapso da Venezuela após a saída de Maduro, diante do risco de guerra civil e desordem institucional.

Tags:

Venezuela

Mais recentes

Imagem - Europa não está no caminho certo, diz Trump em Davos

Europa não está no caminho certo, diz Trump em Davos
Imagem - Suspensão da emissão de vistos de imigrante dos EUA para o Brasil e 74 países entra em vigor

Suspensão da emissão de vistos de imigrante dos EUA para o Brasil e 74 países entra em vigor
Imagem - Retirados por policiais e prejuízo de R$ 100 mil: família baiana relata pesadelo em voo da Air France

Retirados por policiais e prejuízo de R$ 100 mil: família baiana relata pesadelo em voo da Air France

MAIS LIDAS

Imagem - Incêndio atinge antigo Centro de Convenções e assusta moradores do Stiep
01

Incêndio atinge antigo Centro de Convenções e assusta moradores do Stiep

Imagem - Funcionário é preso por matar empresária após buscá-la em rodoviária na Bahia
02

Funcionário é preso por matar empresária após buscá-la em rodoviária na Bahia

Imagem - 'Guardas da morte': técnicas de enfermagem agiam para matar pacientes de UTI
03

'Guardas da morte': técnicas de enfermagem agiam para matar pacientes de UTI

Imagem - Time de Guilherme Bellintani acerta a contratação de ex-xodó do Bahia
04

Time de Guilherme Bellintani acerta a contratação de ex-xodó do Bahia