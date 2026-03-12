Acesse sua conta
Trump afirma que Irã é bem-vindo nos EUA, mas aconselha seleção a não disputar a Copa

Presidente dos Estados Unidos comenta desistência do Irã da Copa do Mundo após guerra no Oriente Médio

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Pedro Carreiro

  • Estadão

Publicado em 12 de março de 2026 às 19:10

Teerã, capital do Irã, voltou a amanhecer com prédios em chamas e após novas ondas de ataques
Donald Trump  Crédito: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou nesta quinta-feira a decisão do Irã de desistir de participar da Copa do Mundo. O país é um dos três anfitriões do torneio, ao lado de México e Canadá, e, apesar de afirmar que a seleção iraniana seria bem-vinda, Trump aconselhou que a equipe não dispute a competição organizada pela Fifa.

A desistência ocorre em meio ao contexto de guerra no Oriente Médio. O Irã está em conflito com Estados Unidos e Israel após uma série de ataques coordenados iniciados no começo do mês. A ofensiva resultou na morte do aiatolá Ali Khamenei, líder supremo iraniano que governava o país há mais de três décadas.

Em publicação na rede social Truth Social, Trump afirmou que a presença da seleção iraniana no torneio não seria adequada neste momento. "A seleção iraniana de futebol é bem-vinda à Copa do Mundo, mas, sinceramente, não acho apropriado que eles estejam lá, considerando a segurança e as próprias vidas dos participantes. Agradeço a atenção dispensada a este assunto!", escreveu.

A posição do governo americano veio um dia depois de o ministro dos Esportes do Irã, Ahmad Doyanmali, declarar que a equipe não tem condições de disputar o Mundial por causa da guerra. Em entrevista à TV estatal iraniana, o dirigente criticou duramente os Estados Unidos.

"Dado que este governo corrupto assassinou nosso líder, não há condições para que participemos da Copa do Mundo. Duas guerras nos foram impostas em oito ou nove meses, e milhares de nossos cidadãos foram mortos. Portanto, não temos possibilidade de participar desta forma."

A seleção iraniana tinha partidas previstas para os Estados Unidos na fase de grupos. Os jogos seriam em Inglewood, na Califórnia, contra Nova Zelândia e Bélgica, nos dias 15 e 21 de junho, e em Seattle, contra o Egito, no dia 26.

Com a saída confirmada, a Fifa terá de decidir como ficará o grupo. O regulamento prevê multa mínima de 250 mil francos suíços (cerca de R$ 1,6 milhão) para seleções que abandonam a competição. A entidade pode manter a chave com apenas três equipes ou convidar outro país para ocupar a vaga.

Entre as seleções com mais chances de substituição estão Emirados Árabes Unidos e Iraque, que chegaram às fases finais das Eliminatórias Asiáticas.

Guerra no Oriente Médio

O atual conflito entre Estados Unidos e Irã começou no fim de fevereiro de 2026, quando forças americanas e israelenses realizaram ataques contra instalações militares e estratégicas iranianas. No primeiro dia da ofensiva, o aiatolá Ali Khamenei, líder do país desde 1989, foi morto. O sucessor escolhido foi seu filho, Mojtaba Khamenei.

Os dois países mantêm uma rivalidade política histórica. Críticos do regime iraniano acusam o governo de apoiar grupos armados na região e de manter um programa nuclear considerado uma ameaça à segurança internacional. A operação militar foi planejada pelo primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, em conjunto com o presidente americano, Donald Trump.

Após os ataques iniciais, o Irã respondeu com bombardeios contra bases dos Estados Unidos e de aliados no Golfo. O confronto também afetou rotas estratégicas de energia, como o Estreito de Ormuz, por onde passa parte significativa do petróleo mundial, aumentando o temor de impactos econômicos globais.

Até o momento, o conflito já deixou milhares de mortos e feridos, além de grande destruição em áreas do Irã e de países vizinhos. Não há previsão de cessar-fogo, e cresce o receio de que a guerra se prolongue ou envolva outras nações do Oriente Médio.

Tags:

Donald Trump Guerra Estados Unidos Irã Copa do Mundo 2026

