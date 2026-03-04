MUNDO

EUA diz ter matado líder iraniano que planejou assassinato de Trump: 'Riu por último'

Segundo os EUA, o suspeito foi caçado e morto. Secretário de Defesa afirmou que Trump “riu por último”

Metrópoles

Publicado em 4 de março de 2026 às 12:27

Donald Trump promete pelo menos mais um mês de conflitos Crédito: Reprodução

As Forças Armadas dos EUA anunciaram, nesta quarta-feira (4), que mataram uma autoridade iraniana que chefiava unidade responsável por suposto plano para assassinar o presidente Donald Trump.

“O líder da unidade que tentou assassinar o presidente Trump foi caçado e morto. O Irã tentou matar o presidente Trump, mas foi o presidente Trump quem riu por último”, disse o secretário de Defesa, Pete Hegseth, durante coletiva de imprensa.

Donald Trump 1 de 23