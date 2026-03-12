SUBSTITUTO DE DUDU?

Vitória negocia contratação de volante destaque do Campeonato Paulista

Atleta chegaria logo após clube confirmar que Dudu está fora da temporada

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de março de 2026 às 17:41

Zé Vitor, volante que pode reforçar o Vitória Crédito: Divulgação/Portuguesa

Por conta de uma grave lesão na coluna, o volante Dudu precisará passar por cirurgia e vai desfalcar o Vitória pelo restante da temporada. Com a perda de um dos principais nomes do meio-campo, a diretoria rubro-negra aproveita o período extra de transferências, aberto entre 4 e 27 de março, para buscar um substituto. O clube negocia a contratação do volante Zé Vitor, que atualmente defende a Portuguesa.

A informação sobre um acerto encaminhado foi divulgada inicialmente pelo jornalista André Hernan, e o CORREIO confirmou com a diretoria do Vitória que as conversas estão em andamento. A negociação deve ocorrer por empréstimo, com opção de compra ao final do vínculo junto ao Maringá, clube que detêm seus direitos.

Aos 25 anos e com 1,94m de altura, Zé Vitor atua como segundo volante, mas também tem características ofensivas, com boa chegada ao ataque, lembrando em alguns aspectos o estilo de Dudu, embora seja destro. O jogador despertou interesse de clubes como Santos e Corinthians após se destacar pela Portuguesa no Campeonato Paulista. Na competição, disputou nove partidas, todas como titular, marcou um gol e registrou média de um drible certo por jogo, 5,9 duelos ganhos, 1,1 desarme, 2,2 bolas recuperadas, 0,8 corte e uma chance criada por partida.

Antes da boa fase na Lusa, porém, o atleta teve dificuldades para se firmar em clubes de maior expressão. Natural de Goiânia, passou pelas categorias de base do Goiás e também teve experiência no futebol português. Posteriormente, foi para o Vila Nova, onde não chegou a atuar e acabou sendo emprestado para equipes como Goianésia, ABD FC, Operário Ferroviário e Grêmio São-Carlense.

Em 2023, foi contratado em definitivo pelo Grêmio São-Carlense, clube pelo qual se destacou na segunda divisão do Campeonato Paulista. O bom desempenho o levou ao Maringá na temporada seguinte, onde voltou a chamar atenção no Campeonato Paranaense. As atuações renderam um empréstimo ao Athletico‑PR, mas, no Furacão, disputou apenas nove partidas na Série A e não conseguiu se firmar.