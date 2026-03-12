Vitória negocia contratação de volante destaque do Campeonato Paulista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 12 de março de 2026 às 17:41
Por conta de uma grave lesão na coluna, o volante Dudu precisará passar por cirurgia e vai desfalcar o Vitória pelo restante da temporada. Com a perda de um dos principais nomes do meio-campo, a diretoria rubro-negra aproveita o período extra de transferências, aberto entre 4 e 27 de março, para buscar um substituto. O clube negocia a contratação do volante Zé Vitor, que atualmente defende a Portuguesa.
A informação sobre um acerto encaminhado foi divulgada inicialmente pelo jornalista André Hernan, e o CORREIO confirmou com a diretoria do Vitória que as conversas estão em andamento. A negociação deve ocorrer por empréstimo, com opção de compra ao final do vínculo junto ao Maringá, clube que detêm seus direitos.
Veja quem é Zé Vitor, volante que negocia com o Vitória
Aos 25 anos e com 1,94m de altura, Zé Vitor atua como segundo volante, mas também tem características ofensivas, com boa chegada ao ataque, lembrando em alguns aspectos o estilo de Dudu, embora seja destro. O jogador despertou interesse de clubes como Santos e Corinthians após se destacar pela Portuguesa no Campeonato Paulista. Na competição, disputou nove partidas, todas como titular, marcou um gol e registrou média de um drible certo por jogo, 5,9 duelos ganhos, 1,1 desarme, 2,2 bolas recuperadas, 0,8 corte e uma chance criada por partida.
Antes da boa fase na Lusa, porém, o atleta teve dificuldades para se firmar em clubes de maior expressão. Natural de Goiânia, passou pelas categorias de base do Goiás e também teve experiência no futebol português. Posteriormente, foi para o Vila Nova, onde não chegou a atuar e acabou sendo emprestado para equipes como Goianésia, ABD FC, Operário Ferroviário e Grêmio São-Carlense.
Em 2023, foi contratado em definitivo pelo Grêmio São-Carlense, clube pelo qual se destacou na segunda divisão do Campeonato Paulista. O bom desempenho o levou ao Maringá na temporada seguinte, onde voltou a chamar atenção no Campeonato Paranaense. As atuações renderam um empréstimo ao Athletico‑PR, mas, no Furacão, disputou apenas nove partidas na Série A e não conseguiu se firmar.
No ano seguinte, retornou ao Maringá, novamente com boas atuações no estadual, o que despertou o interesse do Mirassol, que o contratou por empréstimo. Mais uma vez, porém, teve poucas oportunidades na elite e fez apenas dois jogos na Série A antes de voltar ao Maringá para a disputa da Série C e voltar ao futebol paulista no começo deste ano emprestado à Lusa para disputa do estadual.