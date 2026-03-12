Acesse sua conta
Bahia vai trocar de cobrador de pênaltis? Ceni avalia situação após Willian José perder mais um

Centroavante tricolor perdeu o segundo pênalti em curto espaço de tempo durante o Ba-Vi

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 12 de março de 2026 às 18:44

Willian José e Lucho Rodríguez são os artilheiros do Bahia na temporada, ambos com 10 gols
Willian José  Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia ficou no empate por 1x1 contra o Vitória, na última quarta-feira (11), na Arena Fonte Nova, mas o rumo da partida poderia ter sido completamente diferente. Logo aos quatro minutos de jogo, Willian José desperdiçou uma cobrança de pênalti, e o gol de Juba no rebote foi anulado por invasão, o que poderia ter mudado totalmente o cenário da partida.

A cobrança defendida por Lucas Arcanjo não foi a primeira desperdiçada pelo camisa 12 do Esquadrão recentemente. No jogo de volta contra o O’Higgins, pela Libertadores, o centroavante também perdeu uma penalidade cobrando da mesma forma (rasteiro no canto direito do goleiro), mas conseguiu marcar no rebote.

Willian José em sua temporada de estreia pelo Bahia

Willian José por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Willian José por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Willian José por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Willian José por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Willian José por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José por Marcio Roberto/ Estadão Conteúdo
Willian José por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José por JHONY PINHO/ESTADÃO CONTEÚDO
Willian José por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 14
Willian José por Rafael Rodrigues/EC Bahia

As duas penalidades perdidas em um curto espaço de tempo acendem um alerta. O atacante chegou ao quarto pênalti desperdiçado com a camisa do Esquadrão em dez cobranças, o que representa um aproveitamento de apenas 60%, número baixo para finalizações da marca da cal. Diante disso, o técnico Rogério Ceni abriu a possibilidade de outros atletas assumirem a responsabilidade nas próximas cobranças.

“Eu acho que é um número grande de pênaltis perdidos. Se são quatro de dez eu não sei. Acho que ele até fez dois em rebotes. Acho que às vezes você tem que dar um tempo, claro. Colocar outro jogador para bater, vamos tentar preparar alguém, parar por um ou dois pênaltis”, indicou Ceni em coletiva.

O treinador já pensa em nomes para assumir a função, e um dos citados é justamente o principal concorrente por posição de Willian José: Everaldo, que também tem bom aproveitamento. Ao longo da carreira, são 27 pênaltis cobrados e apenas cinco desperdiçados (81% de aproveitamento). Com a camisa do Bahia, o desempenho é ainda melhor: foram 11 cobranças, com apenas um erro (90% de aproveitamento).

“O atleta pode perder confiança na batida de pênalti. Ele já bateu pênaltis muito importantes para a gente e fez gols. Mas foi um detalhe muito importante, o Vitória teria que vir para frente, teríamos mais espaços. E perder o pênalti dá uma baixada, demora para voltar para o jogo. Temos Juba que bate bem, Everaldo quando está em campo. Nestor bateu bem os últimos. Vamos treinar também. Willian bate muito bem nos treinamentos, mas a confiança pode ter baixado um pouco”, disse Rogério Ceni.

LEIA MAIS

Após empate com o Vitória, Ceni cobra 'mais equilíbrio entre os tempos' do Bahia

Gabriel Xavier lamenta empate e queda de intensidade do Bahia no Ba-Vi: 'Não conseguimos manter'

Bahia e Vitória fazem jogo de tempos diferentes e empatam em 1x1 pelo Brasileirão

Buscando melhorar o aproveitamento nas cobranças, o Esquadrão volta a campo neste domingo (15), às 16h, para encarar o Internacional, no Beira-Rio, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bahia Willian José

