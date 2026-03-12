6 DE 10 NAS COBRANÇAS

Bahia vai trocar de cobrador de pênaltis? Ceni avalia situação após Willian José perder mais um

Centroavante tricolor perdeu o segundo pênalti em curto espaço de tempo durante o Ba-Vi

O Bahia ficou no empate por 1x1 contra o Vitória, na última quarta-feira (11), na Arena Fonte Nova, mas o rumo da partida poderia ter sido completamente diferente. Logo aos quatro minutos de jogo, Willian José desperdiçou uma cobrança de pênalti, e o gol de Juba no rebote foi anulado por invasão, o que poderia ter mudado totalmente o cenário da partida.

A cobrança defendida por Lucas Arcanjo não foi a primeira desperdiçada pelo camisa 12 do Esquadrão recentemente. No jogo de volta contra o O’Higgins, pela Libertadores, o centroavante também perdeu uma penalidade cobrando da mesma forma (rasteiro no canto direito do goleiro), mas conseguiu marcar no rebote.

As duas penalidades perdidas em um curto espaço de tempo acendem um alerta. O atacante chegou ao quarto pênalti desperdiçado com a camisa do Esquadrão em dez cobranças, o que representa um aproveitamento de apenas 60%, número baixo para finalizações da marca da cal. Diante disso, o técnico Rogério Ceni abriu a possibilidade de outros atletas assumirem a responsabilidade nas próximas cobranças.

“Eu acho que é um número grande de pênaltis perdidos. Se são quatro de dez eu não sei. Acho que ele até fez dois em rebotes. Acho que às vezes você tem que dar um tempo, claro. Colocar outro jogador para bater, vamos tentar preparar alguém, parar por um ou dois pênaltis”, indicou Ceni em coletiva.

O treinador já pensa em nomes para assumir a função, e um dos citados é justamente o principal concorrente por posição de Willian José: Everaldo, que também tem bom aproveitamento. Ao longo da carreira, são 27 pênaltis cobrados e apenas cinco desperdiçados (81% de aproveitamento). Com a camisa do Bahia, o desempenho é ainda melhor: foram 11 cobranças, com apenas um erro (90% de aproveitamento).

“O atleta pode perder confiança na batida de pênalti. Ele já bateu pênaltis muito importantes para a gente e fez gols. Mas foi um detalhe muito importante, o Vitória teria que vir para frente, teríamos mais espaços. E perder o pênalti dá uma baixada, demora para voltar para o jogo. Temos Juba que bate bem, Everaldo quando está em campo. Nestor bateu bem os últimos. Vamos treinar também. Willian bate muito bem nos treinamentos, mas a confiança pode ter baixado um pouco”, disse Rogério Ceni.