Macron se encanta com arte de Menelaw Sete e ganha blazer do artista durante jantar oficial na Bahia

Encontro aconteceu na noite dessa quarta-feira (5)

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 09:52

Menelaw Sete e Emmanuel Macron em Salvador Crédito: Acervo pessoal

O artista plástico baiano Menelaw Sete protagonizou um momento de descontração e simbolismo durante o jantar oficial oferecido em homenagem à visita do presidente da França, Emmanuel Macron, ao Brasil. Encantado pelo blazer que o artista vestia, uma peça criada por ele mesmo, Macron recebeu o presente das mãos de Menelaw e, de imediato, vestiu a criação, arrancando aplausos dos convidados e selando, com um gesto espontâneo, a força da arte como elo entre culturas.

O convite para o evento foi feito pelo embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, e o jantar aconteceu no Palácio Rio Branco, em Salvador, no dia 5 de novembro de 2025, reunindo autoridades e personalidades da cultura, diplomacia e política em uma celebração do diálogo entre Brasil e França.

A relação de Menelaw com a França é profunda e antiga. O artista já realizou exposições no Espaço 5, em Paris, na Prefeitura de Marselha e na Faculdade Católica de Lyon, apresentando sua visão estética marcada pela ancestralidade africana e pelo humanismo brasileiro.

“Foi um encontro de diplomacia, mas acima de tudo uma brinde à cultura e amizade entre os dois países. É uma honra poder mostrar um pouco da nossa arte, e do nosso axé, para o mundo”, disse Menelaw Sete sobre a ocasião.

Menelaw também protagonizou o filme A Origem, dirigido pelo cineasta francês Pierre Meynadier, lançado no Brasil pela Aliança Francesa da Bahia e, na França, em Paris, na Casa das Américas - um projeto que reafirma o diálogo criativo entre os dois países.