Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Macron se encanta com arte de Menelaw Sete e ganha blazer do artista durante jantar oficial na Bahia

Encontro aconteceu na noite dessa quarta-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Antônio Meira Jr.

  • Antônio Meira Jr.

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 09:52

Menelaw Sete e Emmanuel Macron em Salvador
Menelaw Sete e Emmanuel Macron em Salvador Crédito: Acervo pessoal

O artista plástico baiano Menelaw Sete protagonizou um momento de descontração e simbolismo durante o jantar oficial oferecido em homenagem à visita do presidente da França, Emmanuel Macron, ao Brasil. Encantado pelo blazer que o artista vestia, uma peça criada por ele mesmo, Macron recebeu o presente das mãos de Menelaw e, de imediato, vestiu a criação, arrancando aplausos dos convidados e selando, com um gesto espontâneo, a força da arte como elo entre culturas.

O convite para o evento foi feito pelo embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, e o jantar aconteceu no Palácio Rio Branco, em Salvador, no dia 5 de novembro de 2025, reunindo autoridades e personalidades da cultura, diplomacia e política em uma celebração do diálogo entre Brasil e França.

Bruno Reis & Emmanuel Macron

Bruno Reis recebeu o presidente francês Emmanuel Macron em Salvador por Valter Pontes/ Secom PMS
Bruno Reis recebeu o presidente francês Emmanuel Macron em Salvador por Valter Pontes/ Secom PMS
Bruno Reis recebeu o presidente francês Emmanuel Macron em Salvador por Valter Pontes/ Secom PMS
Bruno Reis recebeu o presidente francês Emmanuel Macron em Salvador por Valter Pontes/ Secom PMS
Bruno Reis recebeu o presidente francês Emmanuel Macron em Salvador por Valter Pontes/ Secom PMS
Bruno Reis recebeu o presidente francês Emmanuel Macron em Salvador por Valter Pontes/ Secom PMS
Bruno Reis recebeu o presidente francês Emmanuel Macron em Salvador por Valter Pontes/ Secom PMS
Bruno Reis recebeu o presidente francês Emmanuel Macron em Salvador por Valter Pontes/ Secom PMS
Bruno Reis recebeu o presidente francês Emmanuel Macron em Salvador por Valter Pontes/ Secom PMS
1 de 9
Bruno Reis recebeu o presidente francês Emmanuel Macron em Salvador por Valter Pontes/ Secom PMS

A relação de Menelaw com a França é profunda e antiga. O artista já realizou exposições no Espaço 5, em Paris, na Prefeitura de Marselha e na Faculdade Católica de Lyon, apresentando sua visão estética marcada pela ancestralidade africana e pelo humanismo brasileiro.

“Foi um encontro de diplomacia, mas acima de tudo uma brinde à cultura e amizade entre os dois países. É uma honra poder mostrar um pouco da nossa arte, e do nosso axé, para o mundo”, disse Menelaw Sete sobre a ocasião.

Encontro de Menelaw Sete e Emmanuel Macron em Salvador
Encontro de Menelaw Sete e Emmanuel Macron em Salvador Crédito: Acervo pessoal

Menelaw também protagonizou o filme A Origem, dirigido pelo cineasta francês Pierre Meynadier, lançado no Brasil pela Aliança Francesa da Bahia e, na França, em Paris, na Casa das Américas - um projeto que reafirma o diálogo criativo entre os dois países.

Com uma trajetória de mais de três décadas dedicadas à arte e à responsabilidade social, Menelaw Sete segue levando a cor, a força e a espiritualidade da Bahia para o mundo, consolidando-se como um embaixador natural da arte brasileira contemporânea.

Mais recentes

Imagem - Feira oferece encaminhamentos para emissão gratuita de carteiras de identidade

Feira oferece encaminhamentos para emissão gratuita de carteiras de identidade
Imagem - Mais de 50% dos beneficiários podem ter Bolsa Família cortado até dezembro; veja como evitar

Mais de 50% dos beneficiários podem ter Bolsa Família cortado até dezembro; veja como evitar
Imagem - Suspeito de torturar e matar homem durante ataque no Dique do Tororó é preso

Suspeito de torturar e matar homem durante ataque no Dique do Tororó é preso

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)