A Superlua mais intensa do ano chega hoje e promete fortes reviravoltas para os 12 signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11:00
A noite desta quarta-feira, dia 5 de novembro, promete um espetáculo raro no céu: a segunda e penúltima superlua de 2025. Ela ficará visível no início da noite - por volta das 18h45 em Brasília, 18h14 em Belém e 17h28 no Recife - e será uma das mais brilhantes do ano.
Essa superlua chega para iluminar o que estava confuso, trazer estabilidade e despertar emoções guardadas. É um momento poderoso para enxergar resultados, rever prioridades e entender o que realmente vale manter. Cada signo sentirá esse impacto de uma forma diferente, entre surpresas, encerramentos e novas motivações. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: O céu te convida a deixar o passado descansar. A superlua acende memórias antigas, mas também traz coragem para seguir adiante sem arrependimentos. Liberar o que pesa será libertador.
Dica cósmica: Paz não é esquecer, é aceitar o que já foi.
Touro: O fenômeno acontece no seu signo e promete uma virada emocional. Você se reencontra com a própria força e percebe que equilíbrio não é dividir energia com todos, mas respeitar seus limites.
Dica cósmica: Cuidar de si também é um ato de amor.
Gêmeos: A superlua traz introspecção e lucidez. É hora de perceber quem realmente soma e o que já se desgastou. Distanciar-se de vínculos vazios abrirá espaço para uma nova fase de conexões sinceras.
Dica cósmica: O silêncio também é resposta.
Veja as características dos signos
Câncer: A luz dessa lua expõe conquistas e esforços que você não vinha reconhecendo. O reconhecimento - inclusive o seu - chega agora. Confie no processo e celebre seu amadurecimento.
Dica cósmica: Você já chegou mais longe do que imagina.
Leão: A superlua ilumina o setor dos sonhos e da carreira, inspirando ação. Metas que pareciam paradas voltam a se mover, e novas ideias ganham força. Aproveite a coragem que surge, ela é real.
Dica cósmica: Seu brilho é ainda maior quando nasce do esforço.
Virgem: Essa energia desperta curiosidade e vontade de aprender. Mesmo sem mudanças imediatas, há expansão interna. Estude, leia, escreva: sua mente está fértil e pronta para o novo.
Dica cósmica: O conhecimento será seu próximo ponto de virada.
A criança de cada signo
Libra: A superlua toca temas profundos, como confiança, intimidade e segurança emocional. Parcerias se fortalecem, desde que haja verdade. O que não tiver base firme, desmorona.
Dica cósmica: Relações sólidas pedem transparência, não perfeição.
Escorpião: O amor e as relações são o foco. A energia do dia suaviza seus impulsos e te ensina a ceder sem perder poder. Parcerias fluem melhor quando há leveza e empatia.
Dica cósmica: A entrega verdadeira nasce do equilíbrio, não do controle.
Sagitário: A superlua te faz olhar para o corpo e a rotina. Se algo tem drenado sua energia, é hora de mudar. Cuidar de si com consciência trará produtividade e prazer.
Dica cósmica: Pequenas pausas geram grandes resultados.
Capricórnio: O clima é de criação e romance. A superlua reacende a paixão — por alguém, por um projeto ou por você mesmo. Retomar algo antigo pode render frutos inesperados.
Dica cósmica: Reacenda o que te move, mesmo que seja só por alegria.
Aquário: O foco é o lar, a família e as origens. O que antes parecia pesado agora ganha nova perspectiva. Um gesto simples de reconciliação pode curar feridas antigas.
Dica cósmica: O afeto é uma força que reorganiza tudo.
Peixes: A superlua abre clareza mental e fortalece a comunicação. Você ganha coragem para se expressar e deixar o medo de julgamento para trás. A confiança será sua bússola.
Dica cósmica: Falar o que sente é o primeiro passo para se libertar.