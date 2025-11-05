Acesse sua conta
Universidade Federal abre concurso com 77 vagas imediatas e auxílio-alimentação de R$ 1 mil

Há cargos para níveis médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 10:44

A Universidade Federal do Ceará (UFC) publicou o edital do novo concurso público com 77 vagas imediatas para cargos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações variam de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04, acrescidas de auxílio-alimentação de R$ 1.000,00.

As inscrições poderão ser realizadas entre 1º e 15 de dezembro, pelo site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC). As taxas são de R$ 120,00 para cargos de nível médio ou técnico e R$ 150,00 para nível superior. Pedidos de isenção da taxa poderão ser feitos nos dias 11 e 12 de novembro.

Concurso da UFC

A prova objetiva está prevista para o dia 22 de fevereiro de 2026, com 50 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Língua Portuguesa, Legislação e Conhecimentos Específicos.

Entre as oportunidades de nível médio e técnico, estão cargos como Técnico em Enfermagem, Contabilidade, Laboratório e Tecnologia da Informação. Já no nível superior, há vagas para Administrador, Enfermeiro, Psicólogo, Engenheiro Agrônomo, Fisioterapeuta, Nutricionista, Odontólogo, Médico (várias especialidades), entre outros.

Cronograma do concurso UFC: 

Publicação do edital: 4 de novembro de 2025

Isenção da taxa: 11 e 12 de novembro de 2025

Inscrições: 1º a 15 de dezembro de 2025

Provas: 22 de fevereiro de 2026

