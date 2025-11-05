Prefeitura abre 44 vagas imediatas com cargos do nível fundamental ao superior; veja salários

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 06:36
A Prefeitura de Andradas, em Minas Gerais, publicou edital de concurso público com 44 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.401,75 a R$ 5.128,57, conforme a função.
As inscrições estarão abertas de 5 de janeiro a 9 de fevereiro de 2026, pelo site da banca IPEFAE, responsável pela organização do certame. As taxas variam de R$ 70 a R$ 150. Já a prova objetiva está marcada para 22 de março de 2026.
Concurso da Prefeitura de Andradas
Entre as oportunidades, há vagas para Auxiliar de Limpeza Pública, Auxiliar Administrativo, Educador Infantil, Advogado, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Médico e Professor de Educação Básica II, entre outros cargos.
As remunerações chegam a R$ 5.128,57 para o cargo de Supervisor Educacional, enquanto funções de nível fundamental, como Trabalhador Braçal e Vigia, têm vencimentos a partir de R$ 1.401,75.
O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos, além de prova prática para funções operacionais, avaliação de títulos para professores e redação para cargos administrativos e de nível superior.