Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre 44 vagas imediatas com cargos do nível fundamental ao superior; veja salários

Inscrições começam em janeiro de 2026

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 06:36

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil encerram hoje (30)
Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Andradas, em Minas Gerais, publicou edital de concurso público com 44 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.401,75 a R$ 5.128,57, conforme a função.

As inscrições estarão abertas de 5 de janeiro a 9 de fevereiro de 2026, pelo site da banca IPEFAE, responsável pela organização do certame. As taxas variam de R$ 70 a R$ 150. Já a prova objetiva está marcada para 22 de março de 2026.

Concurso da Prefeitura de Andradas

Confira vagas e salários da Prefeitura de Andradas por Captura de tela
Confira vagas e salários da Prefeitura de Andradas por Captura de tela
Confira vagas e salários da Prefeitura de Andradas por Captura de tela
Confira vagas e salários da Prefeitura de Andradas por Captura de tela
Confira vagas e salários da Prefeitura de Andradas por Captura de tela
Confira vagas e salários da Prefeitura de Andradas por Captura de tela
Confira vagas e salários da Prefeitura de Andradas por Captura de tela
1 de 7
Confira vagas e salários da Prefeitura de Andradas por Captura de tela

Entre as oportunidades, há vagas para Auxiliar de Limpeza Pública, Auxiliar Administrativo, Educador Infantil, Advogado, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Médico e Professor de Educação Básica II, entre outros cargos.

As remunerações chegam a R$ 5.128,57 para o cargo de Supervisor Educacional, enquanto funções de nível fundamental, como Trabalhador Braçal e Vigia, têm vencimentos a partir de R$ 1.401,75.

O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos, além de prova prática para funções operacionais, avaliação de títulos para professores e redação para cargos administrativos e de nível superior.

Leia mais

Imagem - Caixa vai abrir concurso com 184 vagas e salários de até R$15,6 mil

Caixa vai abrir concurso com 184 vagas e salários de até R$15,6 mil

Imagem - Até R$ 44 mil: veja os 10 concursos públicos abertos atualmente com os maiores salários do Brasil

Até R$ 44 mil: veja os 10 concursos públicos abertos atualmente com os maiores salários do Brasil

Imagem - Concursos públicos oferecem mais de 11 mil vagas e salários de até R$ 44 mil

Concursos públicos oferecem mais de 11 mil vagas e salários de até R$ 44 mil

Tags:

Concursos

Mais recentes

Imagem - Agência pública abre concurso com 142 vagas imediatas e salários de até R$ 12 mil

Agência pública abre concurso com 142 vagas imediatas e salários de até R$ 12 mil
Imagem - Salários de até R$ 5,3 mil e 1500 vagas: inscrições para concurso de prefeitura terminam hoje (5)

Salários de até R$ 5,3 mil e 1500 vagas: inscrições para concurso de prefeitura terminam hoje (5)
Imagem - SIMM tem 314 vagas de emprego em Salvador; salários chegam a R$ 6 mil

SIMM tem 314 vagas de emprego em Salvador; salários chegam a R$ 6 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada