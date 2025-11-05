MINAS GERAIS

Prefeitura abre 44 vagas imediatas com cargos do nível fundamental ao superior; veja salários

Inscrições começam em janeiro de 2026

Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 06:36

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Andradas, em Minas Gerais, publicou edital de concurso público com 44 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.401,75 a R$ 5.128,57, conforme a função.

As inscrições estarão abertas de 5 de janeiro a 9 de fevereiro de 2026, pelo site da banca IPEFAE, responsável pela organização do certame. As taxas variam de R$ 70 a R$ 150. Já a prova objetiva está marcada para 22 de março de 2026.

Concurso da Prefeitura de Andradas 1 de 7

Entre as oportunidades, há vagas para Auxiliar de Limpeza Pública, Auxiliar Administrativo, Educador Infantil, Advogado, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Médico e Professor de Educação Básica II, entre outros cargos.

As remunerações chegam a R$ 5.128,57 para o cargo de Supervisor Educacional, enquanto funções de nível fundamental, como Trabalhador Braçal e Vigia, têm vencimentos a partir de R$ 1.401,75.