Até R$ 44 mil: veja os 10 concursos públicos abertos atualmente com os maiores salários do Brasil

Maior remuneração é ofertada pela Alerj

Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 09:09

Concurso público Crédito: Shutterstock

A disputa por vagas em concursos públicos segue acirrada, e alguns editais em aberto oferecem remunerações que chegam a R$ 44.008,52. A maior delas é da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que lidera o ranking nacional. Abaixo, confira os dez concursos abertos com os maiores salários do país.

A Alerj está com inscrições abertas até 13 de novembro, oferecendo 101 vagas mais cadastro reserva, com salários que variam entre R$ 10.369,60 e R$ 44.008,52, dependendo do cargo. Em segundo lugar vem a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), que abriu 425 vagas e paga entre R$ 6.503,55 e R$ 24.078,42; as inscrições seguem até 4 de dezembro.

O Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) também está entre os concursos mais bem pagos, com salários de até R$ 19.612,84 e inscrições até 24 de novembro. Logo atrás está o Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG), que abriu 30 vagas com remuneração inicial de R$ 12.502,85, podendo chegar a R$ 19.367,85 no primeiro ano. As inscrições vão até 9 de dezembro.

Outro destaque é o concurso da Secretaria da Fazenda do Paraná (Sefaz-PR), que oferece 60 vagas mais cadastro reserva com salário de R$ 12.960,00, e inscrições até 3 de dezembro. Já o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás (CRMV-GO) abriu 6 vagas diretas e 174 para cadastro reserva, com remuneração que pode alcançar R$ 12.028,49; o prazo termina em 12 de novembro.

Na área da saúde, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES-SC) tem 511 oportunidades com salários que variam de R$ 4.102,20 a R$ 9.499,54, e inscrições abertas até 13 de novembro.

Entre as forças de segurança, o concurso da Polícia Civil do Piauí (PC-PI) oferece 200 vagas e 216 de cadastro reserva, com salários entre R$ 7.210,48 e R$ 20.601,38; as inscrições encerram em 4 de novembro. Já a Polícia Civil do Espírito Santo (PC-ES) abriu 1.052 vagas com remuneração de R$ 8.539,34, e inscrições até 16 de novembro.