Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Até R$ 44 mil: veja os 10 concursos públicos abertos atualmente com os maiores salários do Brasil

Maior remuneração é ofertada pela Alerj

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 09:09

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A disputa por vagas em concursos públicos segue acirrada, e alguns editais em aberto oferecem remunerações que chegam a R$ 44.008,52. A maior delas é da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que lidera o ranking nacional. Abaixo, confira os dez concursos abertos com os maiores salários do país.

A Alerj está com inscrições abertas até 13 de novembro, oferecendo 101 vagas mais cadastro reserva, com salários que variam entre R$ 10.369,60 e R$ 44.008,52, dependendo do cargo. Em segundo lugar vem a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), que abriu 425 vagas e paga entre R$ 6.503,55 e R$ 24.078,42; as inscrições seguem até 4 de dezembro.

O Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) também está entre os concursos mais bem pagos, com salários de até R$ 19.612,84 e inscrições até 24 de novembro. Logo atrás está o Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG), que abriu 30 vagas com remuneração inicial de R$ 12.502,85, podendo chegar a R$ 19.367,85 no primeiro ano. As inscrições vão até 9 de dezembro.

Outro destaque é o concurso da Secretaria da Fazenda do Paraná (Sefaz-PR), que oferece 60 vagas mais cadastro reserva com salário de R$ 12.960,00, e inscrições até 3 de dezembro. Já o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás (CRMV-GO) abriu 6 vagas diretas e 174 para cadastro reserva, com remuneração que pode alcançar R$ 12.028,49; o prazo termina em 12 de novembro.

Confira trechos do edital do concurso

Edital do concurso da Sefaz-PR por Reprodução
Edital do concurso da Sefaz-PR por Reprodução
Edital do concurso da Sefaz-PR por Reprodução
Edital do concurso da Sefaz-PR por Reprodução
Edital do concurso da Sefaz-PR por Reprodução
1 de 5
Edital do concurso da Sefaz-PR por Reprodução

Na área da saúde, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES-SC) tem 511 oportunidades com salários que variam de R$ 4.102,20 a R$ 9.499,54, e inscrições abertas até 13 de novembro.

Entre as forças de segurança, o concurso da Polícia Civil do Piauí (PC-PI) oferece 200 vagas e 216 de cadastro reserva, com salários entre R$ 7.210,48 e R$ 20.601,38; as inscrições encerram em 4 de novembro. Já a Polícia Civil do Espírito Santo (PC-ES) abriu 1.052 vagas com remuneração de R$ 8.539,34, e inscrições até 16 de novembro.

Fechando o ranking, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales-ES) oferece 35 vagas, com salários que vão de R$ 3.142,65 a R$ 9.360,43, além de benefícios. As inscrições seguem até 13 de novembro.

Leia mais

Imagem - Concursos públicos oferecem mais de 11 mil vagas e salários de até R$ 44 mil

Concursos públicos oferecem mais de 11 mil vagas e salários de até R$ 44 mil

Imagem - Assembleia Legislativa abre concurso com 101 vagas e salários de até R$ 10 mil

Assembleia Legislativa abre concurso com 101 vagas e salários de até R$ 10 mil

Mais recentes

Imagem - Projeto que reduz energia equivalente a cidade com um milhão de habitantes será apresentado na COP30

Projeto que reduz energia equivalente a cidade com um milhão de habitantes será apresentado na COP30
Imagem - Salários de até R$ 6,3 mil: SIMM oferece 389 vagas de emprego em Salvador nesta terça (4)

Salários de até R$ 6,3 mil: SIMM oferece 389 vagas de emprego em Salvador nesta terça (4)
Imagem - Sinduscon-BA elege nova diretoria para o biênio 2025/2027

Sinduscon-BA elege nova diretoria para o biênio 2025/2027

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada