Assembleia Legislativa abre concurso com 101 vagas e salários de até R$ 10 mil

Inscrições poderão ser feitas entre 11 de novembro e 10 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 07:38

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (ALE-GO) publicou o edital do novo concurso público com 101 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior, com remunerações que chegam a R$ 10.150,33.

As inscrições poderão ser feitas entre 11 de novembro e 10 de dezembro, exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame. As taxas variam de R$ 120 a R$ 195, conforme o cargo escolhido. O pedido de isenção poderá ser feito de 11 a 13 de novembro, para candidatos que atendam aos critérios previstos em lei, como baixa renda, doação de sangue, medula óssea ou leite materno.

Concurso ALE-GO

Assembleia Legislativa abre concurso com 101 vagas e salários de até R$ 10 mil por Com auxílio de IA

As provas estão marcadas para o dia 8 de fevereiro.

Entre os cargos disponíveis estão policial legislativo (40 vagas), assistente legislativo (14 vagas em diferentes funções) e analista legislativo, com especialidades que incluem administração, contabilidade, tecnologia da informação e economia. As remunerações variam de R$ 7.408,90 a R$ 10.150,33, além de gratificações de aperfeiçoamento que podem chegar a 35% sobre o vencimento-base, conforme a titulação do servidor.

Os aprovados serão contratados sob regime estatutário, conforme as Resoluções nº 1.007/1999 e nº 1.073/2001. Para o cargo de Policial Legislativo, também se aplica a Resolução nº 1.771/2023.

