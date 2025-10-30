Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Baianos têm até sexta (31) para concorrer ao sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada

Próximo sorteio está agendado para 27 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 06:21

Saiba se seu bilhete vai concorrer a sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada na Bahia
Saiba se seu bilhete vai concorrer a sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada na Bahia Crédito: Matheus Lens / Ascom Sefaz-Ba

Os participantes cadastrados na Nota Premiada Bahia têm até esta sexta-feira (31) para incluir o CPF na nota fiscal ao realizar suas compras, habilitando-se para concorrer ao sorteio que será realizado em novembro. Quem ainda não está cadastrado também pode se habilitar para concorrer aos prêmios.

Para participar, basta acessar o site, clicar na aba “Cadastro” e preencher os dados solicitados. A partir daí, será preciso apenas realizar compras com a inclusão do CPF cadastrado. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), responsável pela campanha, o próximo sorteio está agendado para o dia 27 de novembro.

Para distribuir mensalmente 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil, a Nota Premiada Bahia utiliza como base os bilhetes gerados a partir de compras feitas ao longo do mês anterior ao do sorteio. Os bilhetes acumulados mês a mês são válidos, além disso, para o sorteio especial de R$ 1 milhão, que ocorre uma vez por ano, geralmente no mês de julho.

Leia mais

Imagem - De sariguê a jacaré: veja lista inusitada de animais silvestres apreendidos no metrô de Salvador

De sariguê a jacaré: veja lista inusitada de animais silvestres apreendidos no metrô de Salvador

Imagem - Estudantes do Senai são baleados em tentativa de assalto em Salvador

Estudantes do Senai são baleados em tentativa de assalto em Salvador

Imagem - Concurso: prefeitura abre 781 vagas de nível médio, técnico e superior com salários de até R$ 5,9 mil

Concurso: prefeitura abre 781 vagas de nível médio, técnico e superior com salários de até R$ 5,9 mil

Além de concorrer a prêmios, o cidadão que pede o CPF na nota fiscal no momento da compra ajuda ainda as instituições filantrópicas vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, também coordenado pela Sefaz-BA. São ao todo 545 instituições cadastradas no programa. O compartilhamento das notas ocorre automaticamente, beneficiando as instituições escolhidas pelo participante ao se inscrever na Nota Premiada Bahia.

Atualmente, são mais de 876 mil participantes inscritos na Nota Premiada Bahia. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 6.324 pessoas, das quais 3.788 moram na capital, 2.532 no interior e quatro fora do estado.

Todas as compras realizadas pelos participantes e devidamente associadas ao CPF cadastrado são convertidas em bilhetes eletrônicos de dez números cada, que podem ser conferidos no site da Nota Premiada Bahia. Os bilhetes podem ser consultados na aba "Minha Conta" e em seguida na opção "Bilhetes".

A partir dos números sorteados na Loteria Federal, é extraído o número da sorte que define os bilhetes ganhadores da Nota Premiada Bahia. O resultado é publicado no site da campanha e nas redes sociais Instagram (@notapremiadabahia e @sefazbahia), Facebook (@sefaz.govba) e X, antigo Twitter (@sefazbahia).

Mais recentes

Imagem - Confira previsão do tempo para Salvador nesta quinta-feira (31 de outubro)

Confira previsão do tempo para Salvador nesta quinta-feira (31 de outubro)
Imagem - Saiba quais são os dias e os horários que a polícia mais mata na Bahia

Saiba quais são os dias e os horários que a polícia mais mata na Bahia
Imagem - De sariguê a jacaré: veja lista inusitada de animais silvestres apreendidos no metrô de Salvador

De sariguê a jacaré: veja lista inusitada de animais silvestres apreendidos no metrô de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada