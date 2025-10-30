SAIBA COMO PARTICIPAR

Baianos têm até sexta (31) para concorrer ao sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada

Próximo sorteio está agendado para 27 de novembro

Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 06:21

Saiba se seu bilhete vai concorrer a sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada na Bahia Crédito: Matheus Lens / Ascom Sefaz-Ba

Os participantes cadastrados na Nota Premiada Bahia têm até esta sexta-feira (31) para incluir o CPF na nota fiscal ao realizar suas compras, habilitando-se para concorrer ao sorteio que será realizado em novembro. Quem ainda não está cadastrado também pode se habilitar para concorrer aos prêmios.

Para participar, basta acessar o site, clicar na aba “Cadastro” e preencher os dados solicitados. A partir daí, será preciso apenas realizar compras com a inclusão do CPF cadastrado. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), responsável pela campanha, o próximo sorteio está agendado para o dia 27 de novembro.

Para distribuir mensalmente 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil, a Nota Premiada Bahia utiliza como base os bilhetes gerados a partir de compras feitas ao longo do mês anterior ao do sorteio. Os bilhetes acumulados mês a mês são válidos, além disso, para o sorteio especial de R$ 1 milhão, que ocorre uma vez por ano, geralmente no mês de julho.

Além de concorrer a prêmios, o cidadão que pede o CPF na nota fiscal no momento da compra ajuda ainda as instituições filantrópicas vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, também coordenado pela Sefaz-BA. São ao todo 545 instituições cadastradas no programa. O compartilhamento das notas ocorre automaticamente, beneficiando as instituições escolhidas pelo participante ao se inscrever na Nota Premiada Bahia.

Atualmente, são mais de 876 mil participantes inscritos na Nota Premiada Bahia. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 6.324 pessoas, das quais 3.788 moram na capital, 2.532 no interior e quatro fora do estado.

Todas as compras realizadas pelos participantes e devidamente associadas ao CPF cadastrado são convertidas em bilhetes eletrônicos de dez números cada, que podem ser conferidos no site da Nota Premiada Bahia. Os bilhetes podem ser consultados na aba "Minha Conta" e em seguida na opção "Bilhetes".