PERIGO

Estudantes do Senai são baleados em tentativa de assalto em Salvador

Vítimas foram atingidas no peito e no braço

Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 11:20

Polícia Civil investiga o caso Crédito: Divulgação/PCBA

Dois estudantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) foram baleados durante uma tentativa de assalto perto de um posto na Avenida Aliomar Baleeiro, no bairro de Pau da Lima, em Salvador, na noite de terça-feira (28). Um jovem, de 23 anos, foi atingido no peito e o outro, no braço.

Segundo testemunhas, os alunos estavam em uma moto e foram parados por outra dupla, também de moto. Os suspeitos anunciaram assalto e atiraram nas vítimas. Depois fugiram. Eles levaram a moto dos jovens, mas depois a abandonaram.

Já as vítimas foram atendidas no local por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital do Subúrbio.

A 10ª Delegacia Territorial de Pau da Lima investiga o caso como tentativa de roubo. Diligências são realizadas no sentido de identificar os autores do assalto.

Procurado, o Senai não se manifestou sobre o caso até a última atualização da matéria. O espaço segue aberto.