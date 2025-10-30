Acesse sua conta
De sariguê a jacaré: veja lista inusitada de animais silvestres apreendidos no metrô de Salvador

CCR Metrô Bahia registrou casos em diferentes estações da capital

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 06:00

Jiboia encontrada no metrô de Salvador é capturada pela PM
Jiboia encontrada no metrô de Salvador é capturada pela PM Crédito: Divulgação / PM

O metrô de Salvador registrou oito ocorrências envolvendo animais silvestres em 2025, segundo dados da CCR Metrô Bahia. Entre os casos estão três cobras - uma delas uma jiboia -, um filhote de jacaré, um sariguê com filhotes, um cágado e até um passarinho que caiu do ninho. As situações aconteceram em diferentes pontos do sistema, como as estações Acesso Norte, Mussurunga, Tamburugy, Brotas, Detran e o Pátio Pirajá.

O caso mais recente ocorreu na noite de segunda-feira (27), quando uma jiboia foi encontrada no alambrado da Estação Brotas. A serpente foi resgatada por uma equipe da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), sem feridos. Os militares foram acionados pelo Cicom, realizaram o manejo seguro e encaminharam o animal ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde passa por avaliação veterinária.

Embora não seja peçonhenta, a jiboia pode representar risco por causa da força física, capaz de causar constrição e asfixia se se sentir ameaçada. Por isso, o contato direto deve ser evitado.

Em julho, outro episódio chamou atenção: um filhote de jacaré foi encontrado no Pátio Pirajá, área de manutenção do sistema metroviário. O animal foi imobilizado e levado ao Cetas, com o apoio da Coppa. Já em agosto, um sariguê e seus filhotes foram retirados da Estação Acesso Norte, e, em outra ocorrência no mesmo mês, um cágado foi encontrado na Estação Mussurunga.

Jacaré filhote é resgatado no metrô de Salvador

Jacaré filhote é resgatado no metrô de Salvador por Divulgação
Jacaré filhote é resgatado no metrô de Salvador por Divulgação
Jacaré filhote é resgatado no metrô de Salvador por Divulgação
1 de 3
Jacaré filhote é resgatado no metrô de Salvador por Divulgação

Além disso, foram registrados dois resgates de cobras - um na Subestação Detran, em maio, e outro na Estação Tamburugy, em agosto - e um pássaro que caiu do ninho no Pátio Pirajá, em fevereiro. Em todos os casos, a Coppa foi acionada e realizou os resgates de forma segura.

Segundo Sônia Aquino, coordenadora de Meio Ambiente e Qualidade da CCR Metrô Bahia, as ocorrências são pontuais e acontecem por conta da proximidade de áreas verdes com o traçado do metrô. “Animais silvestres vivem naturalmente em matas e áreas de vegetação. Quando aparecem em regiões urbanas, trata-se de uma situação eventual”, afirma.

Nestes casos, há o isolamento imediato da área e acionamento de uma equipe policial. Apesar das ocorrências, até o momento, nenhum caso representou risco à operação ou aos clientes. 

O que fazer se encontrar um animal silvestre no metrô?

A orientação da concessionária é não se aproximar nem tentar capturar o animal. Passageiros devem acionar imediatamente um funcionário do metrô ou ligar para o 190, solicitando o apoio da Coppa, unidade especializada nesse tipo de resgate.

O Metrô Bahia também mantém ações de prevenção e educação ambiental para evitar novas aparições, com orientações sobre descarte correto de resíduos e cuidado com áreas verdes. “As equipes são treinadas para agir com segurança, garantindo o bem-estar dos passageiros e dos animais”, reforça Sônia.

