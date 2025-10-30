RISCO

De sariguê a jacaré: veja lista inusitada de animais silvestres apreendidos no metrô de Salvador

CCR Metrô Bahia registrou casos em diferentes estações da capital

Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 06:00

Jiboia encontrada no metrô de Salvador é capturada pela PM Crédito: Divulgação / PM

O metrô de Salvador registrou oito ocorrências envolvendo animais silvestres em 2025, segundo dados da CCR Metrô Bahia. Entre os casos estão três cobras - uma delas uma jiboia -, um filhote de jacaré, um sariguê com filhotes, um cágado e até um passarinho que caiu do ninho. As situações aconteceram em diferentes pontos do sistema, como as estações Acesso Norte, Mussurunga, Tamburugy, Brotas, Detran e o Pátio Pirajá.

O caso mais recente ocorreu na noite de segunda-feira (27), quando uma jiboia foi encontrada no alambrado da Estação Brotas. A serpente foi resgatada por uma equipe da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), sem feridos. Os militares foram acionados pelo Cicom, realizaram o manejo seguro e encaminharam o animal ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde passa por avaliação veterinária.

Embora não seja peçonhenta, a jiboia pode representar risco por causa da força física, capaz de causar constrição e asfixia se se sentir ameaçada. Por isso, o contato direto deve ser evitado.

Em julho, outro episódio chamou atenção: um filhote de jacaré foi encontrado no Pátio Pirajá, área de manutenção do sistema metroviário. O animal foi imobilizado e levado ao Cetas, com o apoio da Coppa. Já em agosto, um sariguê e seus filhotes foram retirados da Estação Acesso Norte, e, em outra ocorrência no mesmo mês, um cágado foi encontrado na Estação Mussurunga.

Além disso, foram registrados dois resgates de cobras - um na Subestação Detran, em maio, e outro na Estação Tamburugy, em agosto - e um pássaro que caiu do ninho no Pátio Pirajá, em fevereiro. Em todos os casos, a Coppa foi acionada e realizou os resgates de forma segura.

Segundo Sônia Aquino, coordenadora de Meio Ambiente e Qualidade da CCR Metrô Bahia, as ocorrências são pontuais e acontecem por conta da proximidade de áreas verdes com o traçado do metrô. “Animais silvestres vivem naturalmente em matas e áreas de vegetação. Quando aparecem em regiões urbanas, trata-se de uma situação eventual”, afirma.

Nestes casos, há o isolamento imediato da área e acionamento de uma equipe policial. Apesar das ocorrências, até o momento, nenhum caso representou risco à operação ou aos clientes.



O que fazer se encontrar um animal silvestre no metrô?

A orientação da concessionária é não se aproximar nem tentar capturar o animal. Passageiros devem acionar imediatamente um funcionário do metrô ou ligar para o 190, solicitando o apoio da Coppa, unidade especializada nesse tipo de resgate.