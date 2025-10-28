Cobra é encontrada no metrô de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:22
Uma jiboia foi encontrada no alambrado da estação de Brotas, em Salvador, na noite de segunda-feira (27). A serpente foi resgatada por uma equipe da Companhia Independentes de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa). Não houve feridos.
Os militares foram acionados pelo Cicom e, ao chegarem, realizaram o manejo e a retirada da serpente. O animal permaneceu na sede da unidade até ser encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).
O principal perigo da jiboia não é ser peçonhenta, mas sim sua força física, que pode causar constrição e asfixia se o animal se sentir ameaçado. Embora não injete veneno, o ataque pode ser perigoso, especialmente para crianças e animais domésticos, e é fundamental evitar contato direto e manter distância.
Em julho, um jacaré foi resgatado no pátio de manutenção do metrô de Salvador, no bairro de Pirajá. O animal foi imobilizado e encaminhado para o Cetas. Veja abaixo as imagens do resgate.
Jacaré filhote é resgatado no metrô de Salvador