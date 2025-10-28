Acesse sua conta
Cobra é encontrada no metrô de Salvador

Serpente foi avistada no alambrado da estação de Brotas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:22

Jiboia encontrada no metrô de Salvador é capturada pela PM
Jiboia encontrada no metrô de Salvador é capturada pela PM Crédito: Divulgação / PM

Uma jiboia foi encontrada no alambrado da estação de Brotas, em Salvador, na noite de segunda-feira (27). A serpente foi resgatada por uma equipe da Companhia Independentes de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa). Não houve feridos.

Os militares foram acionados pelo Cicom e, ao chegarem, realizaram o manejo e a retirada da serpente. O animal permaneceu na sede da unidade até ser encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).

O principal perigo da jiboia não é ser peçonhenta, mas sim sua força física, que pode causar constrição e asfixia se o animal se sentir ameaçado. Embora não injete veneno, o ataque pode ser perigoso, especialmente para crianças e animais domésticos, e é fundamental evitar contato direto e manter distância.

Em julho, um jacaré foi resgatado no pátio de manutenção do metrô de Salvador, no bairro de Pirajá. O animal foi imobilizado e encaminhado para o Cetas. Veja abaixo as imagens do resgate.

Jacaré filhote é resgatado no metrô de Salvador

Jacaré filhote é resgatado no metrô de Salvador por Divulgação
Jacaré filhote é resgatado no metrô de Salvador por Divulgação
Jacaré filhote é resgatado no metrô de Salvador por Divulgação
1 de 3
Jacaré filhote é resgatado no metrô de Salvador por Divulgação

