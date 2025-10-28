Acesse sua conta
Dona de loja, blogueira baiana é alvo de investigação por lavagem de dinheiro

"Lene Modas" também é suspeita de estelionato, jogos de azar e propaganda enganosa

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 08:52

Lene Modas é alvo de operação policial
Lene Modas é alvo de operação policial

A empresária do ramo da moda e influenciadora digital conhecida como "Lene Modas" é alvo de uma investigação policial por estelionato, lavagem de dinheiro, jogos de azar e propaganda enganosa. A blogueira tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais e mora em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

Ela foi alvo, nesta terça-feira (28), de mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram em um condomínio residencial no bairro Alto da Boa Vista e em uma loja localizada em uma galeria comercial na Avenida Lauro de Freitas, ambos os endereços de propriedade da investigada. 

Na operação, foram apreendidos quatro aparelhos celulares, dois computadores e um tablet. De acordo com as investigações, a mulher, de 46 anos, mantinha perfis nas redes sociais usados para divulgar rifas e jogos de azar na modalidade digital. As apurações indicam ainda que os valores obtidos nessas práticas ilícitas eram possivelmente lavados por meio de uma loja do segmento de moda e vestuário.

"Lene Modas"

A Justiça determinou também o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e bens da investigada. Todo o material coletado será encaminhado para a perícia, a fim de subsidiar a identificação das vítimas e a quantificação dos valores envolvidos.

A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista, unidade integrante do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Criminal do município.

A reportagem do CORREIO procurou a investigada para ter um posicionamento sobre as acusações e aguarda retorno. 

Caso é investigado pela Polícia Civil

