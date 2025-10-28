Acesse sua conta
Oficial de Justiça é encontrado por familiares morto dentro de casa na Bahia

Corpo foi encontrado dentro do quarto

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 07:34

Oficial de Justiça é morto a facadas dentro de casa no interior da Bahia
Oficial de Justiça é morto a facadas dentro de casa no interior da Bahia Crédito: Reprodução/TV Santa Cruz

Um oficial de Justiça de 65 anos foi encontrado morto dentro de casa na Rua Bandeirantes, no centro de Ibicaraí, no sul baiano, na tarde de segunda-feira (27). O corpo foi localizado por familiares que notaram a ausência do homem e foram procurá-lo. 

A vítima, identificada como Kergivan Ambrozio de Oliveira Mateus, estava sem vida e tinha ferimentos de arma branca. Um veículo de propriedade dele não foi localizado.

Policiais militares da 63ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados e, ao chegarem no local, isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). 

A 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN Itabuna) investiga o caso e busca identificar suspeitos e as circunstâncias do crime. Foram expedidas as guias para remoção e a necropsia vai apontar a causa da morte. 

Caso é investigado pela Polícia Civil

