Oficial de Justiça é encontrado por familiares morto dentro de casa na Bahia

Esther Morais
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 07:34
Um oficial de Justiça de 65 anos foi encontrado morto dentro de casa na Rua Bandeirantes, no centro de Ibicaraí, no sul baiano, na tarde de segunda-feira (27). O corpo foi localizado por familiares que notaram a ausência do homem e foram procurá-lo.
A vítima, identificada como Kergivan Ambrozio de Oliveira Mateus, estava sem vida e tinha ferimentos de arma branca. Um veículo de propriedade dele não foi localizado.
Policiais militares da 63ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados e, ao chegarem no local, isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).
A 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN Itabuna) investiga o caso e busca identificar suspeitos e as circunstâncias do crime. Foram expedidas as guias para remoção e a necropsia vai apontar a causa da morte.
Caso é investigado pela Polícia Civil