Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Morto' reaparece em audiência e homem é absolvido após 28 anos de acusação

Suspeito foi preso em agosto deste ano

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 10:59

Homem é absolvido de homicídio após vítima aparecer viva em audiência
Homem é absolvido de homicídio após vítima aparecer viva em audiência Crédito: Reprodução/TJAL

Uma reviravolta digna de cinema marcou a Justiça de Alagoas. Depois de 28 anos sendo apontado como autor de um homicídio, um homem descobriu, diante do juiz, que o crime pelo qual era acusado simplesmente nunca existiu - e a suposta vítima entrou na sala de audiência, viva.

Ricardo Alexandre dos Santos carregava nas costas a acusação de ter matado Marcelo Lopes da Silva. Durante quase três décadas, o caso seguiu como se Marcelo estivesse morto. Sem saber do paradeiro do homem considerado “vítima”, a Justiça tratou o episódio como homicídio.

Ricardo acabou sendo considerado foragido e, em agosto deste ano, foi preso. Foram 59 dias atrás das grades até o momento em que todo o processo virou do avesso.

Leia mais

Imagem - Homem descobre câncer agressivo após sentir incômodo com cinto de segurança: 'Por acaso'

Homem descobre câncer agressivo após sentir incômodo com cinto de segurança: 'Por acaso'

Imagem - Balão cai em cidade baiana, atinge casas e causa apagão

Balão cai em cidade baiana, atinge casas e causa apagão

A verdade veio à tona quando Marcelo, que havia viajado sem avisar a família, reapareceu e compareceu pessoalmente à audiência. O encontro improvável desmontou toda a acusação. Diante do cenário, o Tribunal de Justiça de Alagoas reconheceu que não havia prova da materialidade do crime - já que, afinal, ninguém havia sido morto.

Com a presença de Marcelo, vivo, o tribunal absolveu Ricardo, que deixou de responder por um crime que nunca existiu.

Mais recentes

Imagem - Homem descobre câncer agressivo após sentir incômodo com cinto de segurança: 'Por acaso'

Homem descobre câncer agressivo após sentir incômodo com cinto de segurança: 'Por acaso'
Imagem - Menino de 9 anos morre após ser atingido por linha de cerol enquanto pedalava

Menino de 9 anos morre após ser atingido por linha de cerol enquanto pedalava
Imagem - Covid-19 deixou 149 mil crianças e adolescentes órfãos em 2020 e 2021

Covid-19 deixou 149 mil crianças e adolescentes órfãos em 2020 e 2021

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada