Amante da mãe denunciou casal preso por estupro e filmagens de menina de 3 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:19
A Polícia Civil de Ribeirão Preto (SP) prendeu Leilane Vitória Oliva Coelho, 22 anos, e Andrey Gabriel Zancarli, 23, após descobrir que ambos armazenavam no celular vídeos que registravam abusos sexuais contra a filha dela, uma criança de 3 anos. A investigação foi iniciada depois que o amante da suspeita procurou a polícia para denunciar o caso e entregar as conversas que revelavam os crimes, segundo o g1.
O amante contou em depoimento que mantinha um relacionamento com Leiliane havia cerca de seis meses e convivia com frequência com os dois filhos dela: a menina e um bebê de quatro meses. Ele relatou que, desde o início, percebia comportamentos incomuns na criança, que despertava assustada e chegou a pedir para “parar”, situação que o deixou em alerta.
Leilane e Andrey foram presos por estupro de vulnerável
Para a polícia, ele ainda afirmou que Andrey resistia a colocar a criança na creche, dizendo que preferia cuidar dela pessoalmente. Na última terça-feira (9), ao acessar o celular de Leiliane — algo que já fazia com sua autorização — o homem encontrou conversas entre ela e o companheiro acompanhadas de vídeos nos quais a mulher aparecia abusando da filha.
De acordo com o boletim de ocorrência, as trocas de mensagens faziam referência, inclusive, ao uso de substâncias para dopar a menina. Diante das evidências, ele capturou telas e entregou todo o conteúdo. Os suspeitos gravavam e compartilhavam entre si registros dos atos libidinosos praticados contra a criança.
Os dois foram detidos na noite de quarta-feira (10). O crime se enquadra no artigo 217-A do Código Penal, que trata do estupro de vulnerável — quando há conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso envolvendo menores de 14 anos ou pessoas incapazes de consentir.