Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Amante da mãe denunciou casal preso por estupro e filmagens de menina de 3 anos

Homem relatou comportamento estranho de vítima que o fez perceber abusos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:19

Leilane e Andrey foram presos por estupro de vulnerável
Leilane e Andrey foram presos por estupro de vulnerável Crédito: Reprodução

A Polícia Civil de Ribeirão Preto (SP) prendeu Leilane Vitória Oliva Coelho, 22 anos, e Andrey Gabriel Zancarli, 23, após descobrir que ambos armazenavam no celular vídeos que registravam abusos sexuais contra a filha dela, uma criança de 3 anos. A investigação foi iniciada depois que o amante da suspeita procurou a polícia para denunciar o caso e entregar as conversas que revelavam os crimes, segundo o g1.

O amante contou em depoimento que mantinha um relacionamento com Leiliane havia cerca de seis meses e convivia com frequência com os dois filhos dela: a menina e um bebê de quatro meses. Ele relatou que, desde o início, percebia comportamentos incomuns na criança, que despertava assustada e chegou a pedir para “parar”, situação que o deixou em alerta.

Leilane e Andrey foram presos por estupro de vulnerável

Leilane e Andrey foram presos por estupro de vulnerável por Reprodução
Leilane e Andrey foram presos por estupro de vulnerável por Reprodução
Leilane e Andrey foram presos por estupro de vulnerável por Reprodução
Leilane e Andrey foram presos por estupro de vulnerável por Reprodução
1 de 4
Leilane e Andrey foram presos por estupro de vulnerável por Reprodução

Para a polícia, ele ainda afirmou que Andrey resistia a colocar a criança na creche, dizendo que preferia cuidar dela pessoalmente. Na última terça-feira (9), ao acessar o celular de Leiliane — algo que já fazia com sua autorização — o homem encontrou conversas entre ela e o companheiro acompanhadas de vídeos nos quais a mulher aparecia abusando da filha.

De acordo com o boletim de ocorrência, as trocas de mensagens faziam referência, inclusive, ao uso de substâncias para dopar a menina. Diante das evidências, ele capturou telas e entregou todo o conteúdo. Os suspeitos gravavam e compartilhavam entre si registros dos atos libidinosos praticados contra a criança.

Os dois foram detidos na noite de quarta-feira (10). O crime se enquadra no artigo 217-A do Código Penal, que trata do estupro de vulnerável — quando há conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso envolvendo menores de 14 anos ou pessoas incapazes de consentir.

Leia mais

Imagem - Mãe e padrasto são presos por estupro e filmagens com menina de 3 anos

Mãe e padrasto são presos por estupro e filmagens com menina de 3 anos

Imagem - Delegado baleado em megaoperação no Rio precisa de prótese de R$ 500 mil; família prepara vaquinha

Delegado baleado em megaoperação no Rio precisa de prótese de R$ 500 mil; família prepara vaquinha

Imagem - Homem é preso após matar esposa e ameaçar ex-companheira com fotos do crime

Homem é preso após matar esposa e ameaçar ex-companheira com fotos do crime

Tags:

Presos Padrasto mãe Presa Estupro de Vulnerável

Mais recentes

Imagem - Bradesco fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo

Bradesco fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo
Imagem - Quem é Coronel Tadeu, suplente de Carla Zambelli na Câmara que deve substituir a deputada

Quem é Coronel Tadeu, suplente de Carla Zambelli na Câmara que deve substituir a deputada
Imagem - Delegado baleado em megaoperação no Rio precisa de prótese de R$ 500 mil; família prepara vaquinha

Delegado baleado em megaoperação no Rio precisa de prótese de R$ 500 mil; família prepara vaquinha

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
01

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
02

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas
03

Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas

Imagem - Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil
04

Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil