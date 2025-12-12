Acesse sua conta
Quem é Coronel Tadeu, suplente de Carla Zambelli na Câmara que deve substituir a deputada

Alexandre de Moraes determinou que Zambelli tenha mandato cassado e suplente vai ficar com vaga

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 09:46

Coronel Tadeu
Coronel Tadeu Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes anular nesta quinta-feira, 12, a decisão da Câmara dos Deputados que rejeitou a cassação da deputada Carla Zambelli, o ex-parlamentar Coronel Tadeu (PL-SP) deve assumir o cargo. Moraes deu 48 horas para que o presidente da Casa, Hugo Motta, dê posse ao suplente da parlamentar e solicitou que o presidente da 1ª Turma, ministro Flávio Dino, agende uma sessão virtual nesta sexta-feira, das 11h às 18h, para referendar a decisão.

Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão

Zambelli perseguiu homem armada por Reprodução
Carla Zambelli por Vinícius Schmidt/ Metrópoles
Deputada Carla Zambelli por Lula Marques/ Agência Brasil
Carla Zambelli por Lula Marques/EBC
Deputada Carla Zambelli por Michel Jesus/Agência Senado
1 de 5
Zambelli perseguiu homem armada por Reprodução

Coronal da Polícia Militar de São Paulo, Tadeu foi deputado federal entre 2018 e 2022, mas não alcançou os votos necessários para ser reeleito. Ele é suplente do PL no Estado. Durante o mandato na Câmara, Tadeu atuou como defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi à tribuna do plenário da Casa discursar contra o PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vencedores da disputa ao Palácio do Planalto naquele ano.

Em 2019, Tadeu rasgou um cartaz em uma exposição sobre o racismo na Câmara na véspera do Dia da Consciência Negra. Ele arrancou da parede, rasgou e pisou em uma imagem do cartunista Carlos Latuff, em que aparecia um policial, com uma arma fumegante na mão, e um rapaz negro estendido no chão, algemado e com a camisa do Brasil. No cartaz, lia-se a frase "o genocídio da população negra".

Leia mais

Imagem - Moraes decreta perda do mandato de Carla Zambelli

Moraes decreta perda do mandato de Carla Zambelli

Imagem - Câmara dos Deputados rejeita cassação do mandato de Carla Zambelli, condenada pelo STF

Câmara dos Deputados rejeita cassação do mandato de Carla Zambelli, condenada pelo STF

Imagem - CCJ da Câmara aprova cassação do mandato de Carla Zambelli

CCJ da Câmara aprova cassação do mandato de Carla Zambelli

"Policiais não são assassinos. Policiais são guardiões da sociedade, sinto orgulho de ter 600 mil profissionais trabalhando pela segurança de 240 milhões de brasileiros", escreveu Coronel Tadeu no Twitter na época. Em entrevista ao Estadão naquele ano, disse "não se arrepender" do feito. "Quem foi atacada foi a Polícia Militar", afirmou.

Zambelli já custou R$ 654,6 mil aos cofres públicos desde que fugiu do Brasil, em junho. Mesmo presa na Itália, enquanto a parlamentar mantivesse o mandato, seu gabinete teria custo de cerca de R$ 130 mil por mês. Técnicos da Câmara estimam que Zambelli poderia perder o mandato por faltas apenas no final de fevereiro de 2026, o que poderia fazer o gasto passar de R$ 1 milhão.

