Delegado baleado em megaoperação no Rio precisa de prótese de R$ 500 mil; família prepara vaquinha

Família relata urgência no tratamento e falta de suporte institucional

Wendel de Novais

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 08:47

Delegado foi baleado em megaoperação e teve perna amputada Crédito: Reprodução

Baleado durante a megaoperação que deixou 122 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, o delegado Bernardo Leal deve receber alta nos próximos dias. A saída do hospital, no entanto, abre uma nova fase da recuperação: ele vai precisar de cuidados em casa, sessões diárias de fisioterapia e de uma prótese na perna direita, amputada após o ataque. O custo estimado é de R$ 500 mil, segundo O Globo.

Sem condições de bancar o valor, familiares e amigos organizam uma vaquinha on-line para ajudar no tratamento. A campanha deve ser lançada nos próximos dias, acompanhada de um vídeo feito no hospital. O apelo começou a circular na quinta-feira (10), depois de a família alertar para o aumento de golpes que se passam por campanhas de doação.

A situação de Bernardo expõe uma falha estrutural: a Polícia Civil do Rio não dispõe de hospital próprio para atendimentos de alta complexidade e também não oferece suporte financeiro para home care ou próteses, deixando os custos totalmente a cargo do servidor e dos parentes.