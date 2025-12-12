CRIME

Mãe e padrasto são presos por estupro e filmagens com menina de 3 anos

Crime foi descoberto após denúncia de homem que mantinha relação com suspeita

Wendel de Novais

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 08:03

Leilane e Andrey foram presos por estupro de vulnerável Crédito: Reprodução

O casal Leilane Vitória Oliva Coelho, 22 anos, e Andrey Gabriel Eduardo Bento Zancarli, 23, foi preso por estupro de vulnerável contra a filha da mulher, de apenas 3 anos, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. De acordo com o g1, o crime era gravado em vídeos feitos pelos suspeitos, que mantinham as imagens em seus celulares.



A prisão dos dois aconteceu na noite de quarta-feira (10), depois de um amante de Leilane encontrar vestígios dos abusos no aparelho dela e acionar a polícia em denúncia. Em entrevista à EPTV, a mãe admitiu o crime, as gravações feitas como Andrey e disse que merece as consequências.

Leilane e Andrey foram presos por estupro de vulnerável 1 de 4

"Eu amo a minha filha, não sei o que deu em mim. Um vídeo estragou tudo. Uma coisa ruim que você faz anula todas as coisas boas. Eu mereço tudo o que vier, o que me acontecer, mereço tudo", afirmou Leiliane, ao deixar a delegacia. Investigações apontam que os suspeitos gravavam os videos por ‘fantasia’.