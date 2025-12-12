Acesse sua conta
'Não queremos guerra na América Latina', diz Lula a Trump

Presidente brasileiro reforça que região é “zona de paz” após telefonema de 40 minutos com líder dos EUA.

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 07:38

Lula se reuniu com Trump na Malásia
Lula se reuniu com Trump na Malásia Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (11), que deixou claro a Donald Trump, durante ligação telefônica recente, sua posição contra qualquer conflito na região, em meio à crescente tensão com a Venezuela. "Eu falei ao Trump, 'nós não queremos guerra na América Latina, nós somos uma zona de paz'", relatou o petista.

O Palácio do Planalto informou que os dois presidentes conversaram por cerca de 40 minutos na semana passada, tratando de temas como o tarifaço e o combate ao crime organizado. O telefonema ocorreu em meio ao aumento das tensões entre Estados Unidos e Venezuela desde agosto.

A crise se intensificou após o governo Trump deslocar porta-aviões, caças e navios de guerra para o mar do Caribe sob o argumento de ampliar o combate ao narcotráfico - movimento interpretado internacionalmente como pressão direta sobre o governo de Nicolás Maduro.

Lula tem cobrado que Washington privilegie a articulação com ministérios da Justiça e forças policiais da região como forma de garantir estabilidade. Ele já alertou que “se o mundo virar uma terra sem lei, vai ficar muito difícil”.

Além da conversa com Trump, Lula também falou com Maduro na semana passada sobre “paz na América do Sul e no Caribe”, segundo o Planalto. A ligação não constava na agenda oficial e só foi confirmada depois, quando o governo descreveu o contato como um “telefonema rápido, acertado entre as duas partes”.

O presidente brasileiro vem insistindo no diálogo como saída para a crise. Em outubro, durante encontro com Trump na Malásia na 47ª Cúpula da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático), ele já havia se colocado à disposição para atuar como mediador entre Estados Unidos e Venezuela.

Lula Donald Trump

