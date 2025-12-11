Acesse sua conta
Lula diz que avalia veto sobre dosimetria: 'Bolsonaro tem que pagar'

Presidente sinalizou não ter tomado uma decisão sobre o tema, mas defendeu que Bolsonaro pague pelos crimes cometidos

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 14:23

Presidente Lula em Belém
Presidente Lula em Belém Crédito: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (11), que vai avaliar se vetará o projeto de lei que reduz penas para condenados pela trama golpista e envolvidos nos atos de 8 de Janeiro, o que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O texto do chamado Projeto de Lei da Dosimetria foi aprovado na Câmara dos Deputados nesta semana e aguarda parecer do Senado.

“O Congresso Nacional está na discussão, agora vai para o Senado. Vamos ver o que vai acontecer. Quando chegar na minha mesa, eu tomarei a decisão. Tomarei eu e Deus, sentado na minha mesa, eu tomarei a decisão. Eu farei aquilo que eu entender o que deve ser feito, porque ele [Bolsonaro] tem que pagar pela tentativa de golpe, pela tentativa de destruir a democracia que ele fez nesse país. Ele sabe disso. Não adianta ficar choramingando agora”, disse Lula.

Leia mais no Portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO

