Lula diz que avalia veto sobre dosimetria: 'Bolsonaro tem que pagar'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 14:23
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (11), que vai avaliar se vetará o projeto de lei que reduz penas para condenados pela trama golpista e envolvidos nos atos de 8 de Janeiro, o que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
O texto do chamado Projeto de Lei da Dosimetria foi aprovado na Câmara dos Deputados nesta semana e aguarda parecer do Senado.
“O Congresso Nacional está na discussão, agora vai para o Senado. Vamos ver o que vai acontecer. Quando chegar na minha mesa, eu tomarei a decisão. Tomarei eu e Deus, sentado na minha mesa, eu tomarei a decisão. Eu farei aquilo que eu entender o que deve ser feito, porque ele [Bolsonaro] tem que pagar pela tentativa de golpe, pela tentativa de destruir a democracia que ele fez nesse país. Ele sabe disso. Não adianta ficar choramingando agora”, disse Lula.
Leia mais no Portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO